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4. Bölümde neler oldu?

"Senin kışını bahara çevirmek için aşamayacağım engel yok"

GİRİŞ TARİHİ: 18.07.2022, 13:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.07.2022, 13:23
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4. Bölümde neler oldu?

Ailesi ile Atabeyler arasında bir sır olduğunu düşünen Gonca konağa gider.

4. Bölümde neler oldu?

Toprak, öfkeli olan Gonca'yı sakinleştirmek ister.

4. Bölümde neler oldu?

Bütün gerginliklere rağmen Gonca ve Toprak ilk kez birbirlerine bu denli yakın olur.

4. Bölümde neler oldu?

Toprak, Gonca'nın Ece konusunda içinin rahat etmesini ister.

4. Bölümde neler oldu?

Geçmişte yaşananları öğrenmeden Isparta'dan gitmeye niyeti olmayan Gonca, şehre her gün biraz daha alışır.

4. Bölümde neler oldu?

Toprak'ın Gonca'ya olan hislerinin farkında olan Ece onu kaybetmemek için bir plan yapar.

4. Bölümde neler oldu?

Arda, Ece'nin teklifine sıcak bakar.

4. Bölümde neler oldu?

Toprak, Gonca'nın mutlu olması için ona slaıncak kurar.

4. Bölümde neler oldu?

İki genç mutluluğa teslim olur.

4. Bölümde neler oldu?

Arda ise her an Gonca'nın yanında olur.

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