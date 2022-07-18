4. Bölümde neler oldu?

Ailesi ile Atabeyler arasında bir sır olduğunu düşünen Gonca konağa gider. Toprak, öfkeli olan Gonca'yı sakinleştirmek ister. Bütün gerginliklere rağmen Gonca ve Toprak ilk kez birbirlerine bu denli yakın olur. Toprak, Gonca'nın Ece konusunda içinin rahat etmesini ister. Geçmişte yaşananları öğrenmeden Isparta'dan gitmeye niyeti olmayan Gonca, şehre her gün biraz daha alışır. Toprak'ın Gonca'ya olan hislerinin farkında olan Ece onu kaybetmemek için bir plan yapar. Arda, Ece'nin teklifine sıcak bakar. Toprak, Gonca'nın mutlu olması için ona slaıncak kurar. İki genç mutluluğa teslim olur. Arda ise her an Gonca'nın yanında olur. Gonca, Arda'nın İstanbul'a dönme fikrine sıcak bakmaz. Tahir ile arasında gerginlik yaşanan Halil Atabey, bombayı patlatır. Tahir'in gerçek babası olmadığını öğrenen Gonca yıkılır. Gonca gözyaşları içinde Tahir'den hesap sorar. Gonca yaşadıkları karşısında zor günler geçirir. Geçmişte yaşananlar can yakmaya devam eder. Tahir gözyaşları içinde Isparta'dan ayrılmak için yola koyulur. Gonca bu vedaya izin vermaz. Gül Masalı... yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de atv'de