6. Bölümde neler oldu?

Ece, Gonca ile Toprak'ı ayırmak için harekete geçer. Ancak Gonca'dan duydukları çok hoşuna gitmez. Isparta'dan ayrılmaya karar verir. Canan Atabey, Ece'nin gidişini engellemek ister. Toprak, Arda'nın başına gelenleri saklar ve ona büyük bir ders verir. Her şeye rağmen Gonca ve Toprak aşkı her geçen dakika büyüyerek devam eder. İki gencin aşkı engel tanımaz. Her geçen dakika birbirlerine daha da bağlanırlar. Gonca, İstanbul'daki projesini Isparta'da hayata geçirmek ister. Ancak işler istediği gibi gitmez. Köylüler önce Gonca'nın yanında olacağını söylerken, daha sonra Atabeyler'e karşı koyamaz. Gonca'ya Canan Atabey tarafından büyük bir karalama kampanyası başlar. Toprak ise ailesinin oyunu bozmak için harekete geçer. Aatabey Ailesi, verdikleri davette hiç ummadıkları bir misafirle karşılaşır. Toprak, Gonca ile sevgili olduklarını herkese açıklar. İki gencin aşk itirafı Isparta'da bomba etkisi yaratır.