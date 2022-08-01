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GÜL MASALI GALERİ

6. Bölümde neler oldu?

Gül Masalı 6. Bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2022, 12:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2022, 13:05
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6. Bölümde neler oldu?

Ece, Gonca ile Toprak'ı ayırmak için harekete geçer.

6. Bölümde neler oldu?

Ancak Gonca'dan duydukları çok hoşuna gitmez.

6. Bölümde neler oldu?

Isparta'dan ayrılmaya karar verir.

6. Bölümde neler oldu?

Canan Atabey, Ece'nin gidişini engellemek ister.

6. Bölümde neler oldu?

Toprak, Arda'nın başına gelenleri saklar ve ona büyük bir ders verir.

6. Bölümde neler oldu?

Her şeye rağmen Gonca ve Toprak aşkı her geçen dakika büyüyerek devam eder.

6. Bölümde neler oldu?

İki gencin aşkı engel tanımaz.

6. Bölümde neler oldu?

Her geçen dakika birbirlerine daha da bağlanırlar.

6. Bölümde neler oldu?

Gonca, İstanbul'daki projesini Isparta'da hayata geçirmek ister.

6. Bölümde neler oldu?

Ancak işler istediği gibi gitmez. Köylüler önce Gonca'nın yanında olacağını söylerken, daha sonra Atabeyler'e karşı koyamaz.

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