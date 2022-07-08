Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Annesini kaybeden Gonca, babasıyla birlikte İstanbul'da yaşar. 25. doğum gününü dostlarıyla geçiren Gonca, İstanbul'daki son günleri olduğundan habersiz... Annesinin kadim dostu Fatma Ana'nın Isparta'da mirasın var sözleri üzerine yola koyulur. Duydukları, öğrendikleri ağır gelir. Gonca'nın en yakın dostu olarak tanımladığı çocukluk arkadaşı Arda'da peşindeki adamlardan kurtulmak için Isparta'nın yolunu tutar. Zor günler geçiren Gonca'nın Toprak ile kesişir. Toprak ile Gonca'nın yakınlığından rahatsızlık duyan Arda, onların aralarını bozmak için planlar yapar. Gonca, Ispartadan gitmeye karar verir, mirastan vazgeçer. Toprak, Gonca'yı yoldan geri döndürür. Annesinin yaşadığı harabe evi dizayn eder. Gonca ve Toprak'ın yakınlaşması başta Atabey Ailesi'nin olmak üzere bir çok kişiyi rahatsız eder.