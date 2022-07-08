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Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Gonca ve Toprak arasında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 08.07.2022, 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.07.2022, 11:35
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Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Annesini kaybeden Gonca, babasıyla birlikte İstanbul'da yaşar.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

25. doğum gününü dostlarıyla geçiren Gonca, İstanbul'daki son günleri olduğundan habersiz...

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Annesinin kadim dostu Fatma Ana'nın Isparta'da mirasın var sözleri üzerine yola koyulur.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Duydukları, öğrendikleri ağır gelir.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Gonca'nın en yakın dostu olarak tanımladığı çocukluk arkadaşı Arda'da peşindeki adamlardan kurtulmak için Isparta'nın yolunu tutar.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Zor günler geçiren Gonca'nın Toprak ile kesişir.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Toprak ile Gonca'nın yakınlığından rahatsızlık duyan Arda, onların aralarını bozmak için planlar yapar.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Gonca, Ispartadan gitmeye karar verir, mirastan vazgeçer.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Toprak, Gonca'yı yoldan geri döndürür.

Gonca ve Toprak bugüne kadar neler yaşadı?

Annesinin yaşadığı harabe evi dizayn eder.

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