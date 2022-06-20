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GÜL MASALI GALERİ

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2022, 16:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2022, 16:52
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Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

atv'nin merakla beklenen dizisi Gül Masalı'nda hasret sona erdi. Gül Masalı, ilk bölümü ile atv'de izleyicisiyle buluştu. Isparta'nın doğal güzellikleri ve konusu ile herkesi ekran başına kilitleyen Gül Masalı'nın 1. Bölümü'nde neler oldu?

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Babasıyla kendi halinde bir hayat süren Gonca, 25 yaşına girdiği sabaha duygusal başladı. Annesini rüyasında gören Gonca, yine annesine sarılamamıştı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Gonca'nın babası Tahir de yıllar önce ölen Gülümser'in fotoğrafına bakarak geçmişe bir yolculuk yaptı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Baba - kız güzel bir doğum günü kahvaltısı yaparken masada hem hüzün hem neşe vardı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Gonca ile arkadaş olmasına rağmen hislerine söz geçiremeyen Arda da büyük bir heyecanla sevdiği kızın 25. yaş gününü kutladı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Gonca ve Tahir'in doğum günündeki bir diğer adresiyse Gülümser'in mezarı oldu. Gonca, annesinin mezarı başında dua okudu.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

İş hayatına başarıyla devam eden Gonca, hayatının şokunu doğum günü sabahı yaşadı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

İşinde terfi almayı bekleyen Gonca, proje hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle işinden oldu. Gonca hırsızlıkla suçlanmasına tepki gösterse de iş yerindeki arkadaşlarının ve yöneticisinin haksızlığına uğradı.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

İstanbul'da doğum günü heyecanı yaşanırken Isparta'da Gonca'nın hiç tanımadığı Fatma Ana da Gülümser'in vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti.

Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

Babası razı olmasa da Isparta'ya giden Gonca, annesinden miras kalan yerleri görmeyi tercih etti.

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