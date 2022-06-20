Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

atv'nin merakla beklenen dizisi Gül Masalı'nda hasret sona erdi. Gül Masalı, ilk bölümü ile atv'de izleyicisiyle buluştu. Isparta'nın doğal güzellikleri ve konusu ile herkesi ekran başına kilitleyen Gül Masalı'nın 1. Bölümü'nde neler oldu?
Babasıyla kendi halinde bir hayat süren Gonca, 25 yaşına girdiği sabaha duygusal başladı. Annesini rüyasında gören Gonca, yine annesine sarılamamıştı.
Gonca'nın babası Tahir de yıllar önce ölen Gülümser'in fotoğrafına bakarak geçmişe bir yolculuk yaptı.
Gonca ile arkadaş olmasına rağmen hislerine söz geçiremeyen Arda da büyük bir heyecanla sevdiği kızın 25. yaş gününü kutladı.
Gonca ve Tahir'in doğum günündeki bir diğer adresiyse Gülümser'in mezarı oldu. Gonca, annesinin mezarı başında dua okudu.
İşinde terfi almayı bekleyen Gonca, proje hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle işinden oldu. Gonca hırsızlıkla suçlanmasına tepki gösterse de iş yerindeki arkadaşlarının ve yöneticisinin haksızlığına uğradı.
İstanbul'da doğum günü heyecanı yaşanırken Isparta'da Gonca'nın hiç tanımadığı Fatma Ana da Gülümser'in vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti.