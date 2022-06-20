Gonca ve Toprak'ın ilk karşılaşması...

atv'nin merakla beklenen dizisi Gül Masalı'nda hasret sona erdi. Gül Masalı, ilk bölümü ile atv'de izleyicisiyle buluştu. Isparta'nın doğal güzellikleri ve konusu ile herkesi ekran başına kilitleyen Gül Masalı'nın 1. Bölümü'nde neler oldu?