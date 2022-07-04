Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Gül Masalı, bir kez daha fırtına gibi esti. Gül Masalı'nda Gonca, Toprak'ın evle ilgili bir planı olduğunu düşünerek sert bir şekilde çıkıştı. Gonca'nın babası Tahir ise Gülümser'in mezarı başında gözyaşı döktü. Tahir birçok sırrı ortaya saçarken yüreğinin Gonca için attığını tekrar gözler önüne serdi. Halil Atabey, Gonca'nın Isparta'dan gitmesi için tüm mallarını yüksek fiyata almayı teklif etti. Gonca, Fatma Ana'ya veda ederek Isparta'dan İstanbul'a dönüş yoluna çıktı. Toprak ise Gonca'yı durdurmanın bir planını yaptı. Gonca'yı dönüş yolundan çeviren Toprak, yaptığı sürprizle gönül aldı. Toprak, Gonca'nın evini bambaşka bir hale taşıdı. Gonca, tadilat yapılan evde bebek kıyafetlerini ve beşik görünce babası Tahir'e 'Benden ne saklıyorsunuz' sorusunu yöneltti. Goncai Atabeylerin evine giderek annesi hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştı.