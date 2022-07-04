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GÜL MASALI GALERİ

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

GİRİŞ TARİHİ: 04.07.2022, 18:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.07.2022, 18:12
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Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Gül Masalı, bir kez daha fırtına gibi esti.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Gül Masalı'nda Gonca, Toprak'ın evle ilgili bir planı olduğunu düşünerek sert bir şekilde çıkıştı.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Gonca'nın babası Tahir ise Gülümser'in mezarı başında gözyaşı döktü.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Tahir birçok sırrı ortaya saçarken yüreğinin Gonca için attığını tekrar gözler önüne serdi.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Halil Atabey, Gonca'nın Isparta'dan gitmesi için tüm mallarını yüksek fiyata almayı teklif etti.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Gonca, Fatma Ana'ya veda ederek Isparta'dan İstanbul'a dönüş yoluna çıktı.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Toprak ise Gonca'yı durdurmanın bir planını yaptı.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Gonca'yı dönüş yolundan çeviren Toprak, yaptığı sürprizle gönül aldı.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Toprak, Gonca'nın evini bambaşka bir hale taşıdı.

Toprak, Gonca'yı İstanbul yolunda yakaladı

Gonca, tadilat yapılan evde bebek kıyafetlerini ve beşik görünce babası Tahir'e "Benden ne saklıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

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