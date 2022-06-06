3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Üç bin 600 ek gösterge meselesi netleşiyor... Ama herkesin merakla beklediği bir başka konu daha var. Emeklilikte yaşa takılanlardan yani EYT'lilerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandı ve sorunun çözümü için de beş adımlı bir plan hazırlandı... İşte detaylar...