3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Üç bin 600 ek gösterge meselesi netleşiyor... Ama herkesin merakla beklediği bir başka konu daha var. Emeklilikte yaşa takılanlardan yani EYT'lilerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandı ve sorunun çözümü için de beş adımlı bir plan hazırlandı... İşte detaylar...
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Mayıs'ta "EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz." demişti.
Talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. 3 bin 600 ek göstergenin ardından sıra emeklilikte yaşa takılanlara geldi. Sorunun çözümü için 5 adımlı rota hazır.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 17 Mayıs 2022'de "Önümüzde bulunan bizim tamamlayarak açıklayacağımız çalımalar var." şeklinde konuşmuştu.
8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş sınırından dolayı emekli olamamış milyonlarca sigortalıyı kapsayacak.
1999 öncesi SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. O gruplar ayrı ayrı değerlendirilecek.
Bakan Bilgin, "Çalışanların her problemi her sosyal sorunu bizim önümüzdeki çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir." İfadelerine yer vermişti.