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3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Üç bin 600 ek gösterge meselesi netleşiyor... Ama herkesin merakla beklediği bir başka konu daha var. Emeklilikte yaşa takılanlardan yani EYT'lilerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandı ve sorunun çözümü için de beş adımlı bir plan hazırlandı... İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2022, 16:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2022, 16:49
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3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Mayıs'ta "EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz." demişti.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. 3 bin 600 ek göstergenin ardından sıra emeklilikte yaşa takılanlara geldi. Sorunun çözümü için 5 adımlı rota hazır.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 17 Mayıs 2022'de "Önümüzde bulunan bizim tamamlayarak açıklayacağımız çalımalar var." şeklinde konuşmuştu.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

EYT için ekonomiye yük getirmeyecek bir formül üzerinde duruluyor.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Yasanın çerçevesi "kimler yararlanacak?" sorusunun yanıtı ile çizilecek.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş sınırından dolayı emekli olamamış milyonlarca sigortalıyı kapsayacak.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Ancak o tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de var.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

1999 öncesi SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. O gruplar ayrı ayrı değerlendirilecek.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Bakan Bilgin, "Çalışanların her problemi her sosyal sorunu bizim önümüzdeki çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir." İfadelerine yer vermişti.

3 bin 600 tamam, sıra artık EYT’de. 5 adımda EYT. 6 Haziran itibariyle son durum

Kapsam belirlendikten sonra bu kez emeklilik şartları için çalışılacak.

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