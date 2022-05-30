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840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Küçük esnafa nefes aldıracak bir düzenleme yürürlüğe girdi. Cirosu 320 bin liranın altında olan esnaf, artık gelir vergisinden muaf tutulacak. İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 30.05.2022, 16:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.05.2022, 17:19
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840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz." demişti.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Haber taksi şoförlerini de kuaförü de sevindirdi.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Pandemiden etkilenen küçük esnafa destek amacıyla vergi istisnası getirildi.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Düzenleme yaklaşık 840 bin küçük esnafın yüzünü güldürecek.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Kendi işinde çalışan ve bu yıl için büyükşehirlerde 16 bin, küçük illerde 10 bin lira kira limitini aşmayan, cirosu 320 bin lira ve altında olan esnaf faydalanacak.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

12 basit usule tabi olan esnaf grubu; berber, kuaför, tornacı, lastikçi, çay ocağı işletmecisi, bakkal, tamirci, terzi, taksici, dolmuşcu gibi küçük esnafın ticari gelirleri geri vergisinden muaf tutulacak.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Süreli veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar, internet üzerinden satış yapanlar ve sosyal medya platformlarında içerik üretenler de vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Birden fazla ticari aracı yani taksisi dolmuşu ya da ticarethanesi olanlarsa basit usul vergi muafiyetinden faydalanmayacak.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Düzenleme şartlarına uyan küçük esnafın beyanname verme, defter tutma gibi sorumlulukları da olmayacak.

840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Yıllık alımları 200 bin, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler muafiyetten faydalanamayacak.

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