840 bin esnafa vergi muafiyeti. Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz." demişti.
Kendi işinde çalışan ve bu yıl için büyükşehirlerde 16 bin, küçük illerde 10 bin lira kira limitini aşmayan, cirosu 320 bin lira ve altında olan esnaf faydalanacak.
12 basit usule tabi olan esnaf grubu; berber, kuaför, tornacı, lastikçi, çay ocağı işletmecisi, bakkal, tamirci, terzi, taksici, dolmuşcu gibi küçük esnafın ticari gelirleri geri vergisinden muaf tutulacak.
Süreli veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar, internet üzerinden satış yapanlar ve sosyal medya platformlarında içerik üretenler de vergi muafiyetinden faydalanabilecek.
Birden fazla ticari aracı yani taksisi dolmuşu ya da ticarethanesi olanlarsa basit usul vergi muafiyetinden faydalanmayacak.
Düzenleme şartlarına uyan küçük esnafın beyanname verme, defter tutma gibi sorumlulukları da olmayacak.