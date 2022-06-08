Başkent Ankara’yı sel bastı

Dün yurdun birçok yerinde yağış vardı. Ama Ankara'ya özellikle çok şiddetli yağdı. Sel oldu. Onlarca evi iş yerini, hatta okulları su bastı.
Yollarda suya gömülen araçlar ve içinde mahsur kalan sürücüler vardı. Korku ve paniğin en çok yükseldiği yer ise suyla dolan bir fabrikaydı.
4 işçinin kaybolduğu haberi kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı.
Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Hem yayaların hem sürücülerin aniden bastıran yağmur ile imtihanı kameralara böyle yansıdı.
Kimi suya gömülen otomobilinin üzerine can havli ile çıkıp kurtarılmayı bekledi, kimi iş yerinde mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan su, 1 metre yüksekliğe ulaşınca okulda panik yaşandı. İçeride mahsur kalan öğrenciler, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ara sokaklarda su seviyesi yükseldikçe mahalleli çareyi tıkanan mazgalları el yordamı ile açmakta buldu.