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Başkent Ankara’yı sel bastı

GİRİŞ TARİHİ: 08.06.2022, 17:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.06.2022, 17:43
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Dün yurdun birçok yerinde yağış vardı. Ama Ankara'ya özellikle çok şiddetli yağdı. Sel oldu. Onlarca evi iş yerini, hatta okulları su bastı.

Yollarda suya gömülen araçlar ve içinde mahsur kalan sürücüler vardı. Korku ve paniğin en çok yükseldiği yer ise suyla dolan bir fabrikaydı.

4 işçinin kaybolduğu haberi kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı.

Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Hem yayaların hem sürücülerin aniden bastıran yağmur ile imtihanı kameralara böyle yansıdı.

Kimi suya gömülen otomobilinin üzerine can havli ile çıkıp kurtarılmayı bekledi, kimi iş yerinde mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan su, 1 metre yüksekliğe ulaşınca okulda panik yaşandı. İçeride mahsur kalan öğrenciler, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bu görüntüler de Etlik'ten.

Veliler çocuklarını okuldan alıp sırtında taşımak zorunda kaldı.

Göle dönen yolda kalan bir minibüsün yolcularını, bir iş makinası kepçe ile kurtarmaya çalıştı.

Ara sokaklarda su seviyesi yükseldikçe mahalleli çareyi tıkanan mazgalları el yordamı ile açmakta buldu.

İvedik sanayi bölgesinde bir fabrikayı da sel vurdu. İşçiler içeride mahsur kaldı.

Ankara'da kısa süre etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınına neden oldu ivedikte bir fabrikada 90 kişi mahsur kaldı ekipler şimdi onlara ulaşmaya çalışıyor

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