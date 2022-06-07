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“Bir daha göremez dediler” görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

"Kızın bir daha göremez" dediler. "Tedavi edilemez" denilen Senem Sude, başarılı operasyonun ardından, görmeye başladı.Beyaz gözlü kız, şimdi görüyor.

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2022, 17:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2022, 17:42
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“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

"Kızınız bir daha göremez" İşte bu acı sözler, doktorlar tarafından üç yaşındaki Senem Sude'nin ailesine söylendi.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Küçük kız, korneası saydam değil, beyaz renkte dünyaya geldi. Gözleri görmüyordu. Son adres, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

'Senem Sude'ye, babasından kök hücre, bağış yoluyla da kornea nakli yapıldı ve "tedavi edilemez" denilen o küçük kız, başarılı operasyonun ardından, görmeye başladı.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Merve Şakır - Senem'in annesi : Görme açısından yüzde sıfırdı. Göremeyecekti yani.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Prof. Dr. Osman Şevki Arslan - Cerrahpaşa Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı Bşk. : Anne ve baba tabii ki hemen gözümüzü alabilirsiniz dediler

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

"Kızın bir daha göremez" dediler. Babasından kök hücre nakledildi. Bağışçıdan kornea nakli yapıldı. Beyaz gözlü kız, şimdi görüyor.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Senem Sude Şakır için bir çok kişi göremez dedi. Ama ailesi umudunu yitirmedi. Onlar sadece dünyada birkaç merkez olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geldi. Senem Sude'ye önce kök hücre nakli yapıldı. Ardından kornea nakli.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Prof. Dr. Osman Şevki Arslan - Cerrahpaşa Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı Bşk. : Korneası da ışıl. Buna bin kere şükür. El hareketi bile göremez iken şimdi görüyor. Bu çok büyük bir şey aslında.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Kornea tabakası yani gözün önündeki saat camı gibi saydam tabaka beyaz renkte 3 yaşındaki senem Sude'nin.

“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

Gözünde kök hücre yetmezliği ile doğdu Senem Sude.

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