“Bir daha göremez dediler”, görüyor. ‘Beyaz gözlü kız’ın mucizesi

"Kızınız bir daha göremez" İşte bu acı sözler, doktorlar tarafından üç yaşındaki Senem Sude'nin ailesine söylendi.
Küçük kız, korneası saydam değil, beyaz renkte dünyaya geldi. Gözleri görmüyordu. Son adres, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu.
'Senem Sude'ye, babasından kök hücre, bağış yoluyla da kornea nakli yapıldı ve "tedavi edilemez" denilen o küçük kız, başarılı operasyonun ardından, görmeye başladı.
Prof. Dr. Osman Şevki Arslan - Cerrahpaşa Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı Bşk. : Anne ve baba tabii ki hemen gözümüzü alabilirsiniz dediler
"Kızın bir daha göremez" dediler. Babasından kök hücre nakledildi. Bağışçıdan kornea nakli yapıldı. Beyaz gözlü kız, şimdi görüyor.
Senem Sude Şakır için bir çok kişi göremez dedi. Ama ailesi umudunu yitirmedi. Onlar sadece dünyada birkaç merkez olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geldi. Senem Sude'ye önce kök hücre nakli yapıldı. Ardından kornea nakli.
Prof. Dr. Osman Şevki Arslan - Cerrahpaşa Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı Bşk. : Korneası da ışıl. Buna bin kere şükür. El hareketi bile göremez iken şimdi görüyor. Bu çok büyük bir şey aslında.
Kornea tabakası yani gözün önündeki saat camı gibi saydam tabaka beyaz renkte 3 yaşındaki senem Sude'nin.