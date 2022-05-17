Bir tuhaf moda

İddialarına göre bu eskitilmiş ayakkabıların amacı sürdürebilirliği aşılamak ve tüketim çılgınlığına tepki göstermek.
atv'ye konuşan bir vatandaş "İlginç ama eminim bu ayakkabıya 8 bin lira verecek insanlar vardır." şeklinde konuştu.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu tuhaf moda için "Tuhaflığın sattığı bir noktadayız" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu: Kendilerini daha farklı hissettikleri zaman daha saygınlık göreceklerini düşünmeye başladılar.
Bu da bir akıma dönüştü. Moda sektörünün bize sunduğu ürünleri daha farklı gözlerle bakıyoruz. Bunları satın almak için ederinden fazlasını ödemeye hazırız.
Başkalarının yazısını başkalarının etiketini kabulleniyoruz. Evet "Moda olan neyse ben de onun içerisindeyim. Takip ediyorum düşüncesini empoze ediyor herkese."