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Bir tuhaf moda

İşte moda çılgınlığının geldiği son nokta

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 17:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 18:01
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Bir tuhaf moda

Çoğu kişi görünce şok oluyor, çirkin buluyor ama trend ve neredeyse yok satıyor.

Bir tuhaf moda

Dünyanın en büyük giyim markalarından biri ultra eskitilmiş ayakkabı koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Bir tuhaf moda

İddialarına göre bu eskitilmiş ayakkabıların amacı sürdürebilirliği aşılamak ve tüketim çılgınlığına tepki göstermek.

Bir tuhaf moda

Ama yaklaşık 8 bin liralık fiyatı ve görünümleriyle bu ayakkabılar alay konusu oldu.

Bir tuhaf moda

atv'ye konuşan bir vatandaş "İlginç ama eminim bu ayakkabıya 8 bin lira verecek insanlar vardır." şeklinde konuştu.

Bir tuhaf moda

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu tuhaf moda için "Tuhaflığın sattığı bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Bir tuhaf moda

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu: Kendilerini daha farklı hissettikleri zaman daha saygınlık göreceklerini düşünmeye başladılar.

Bir tuhaf moda

Bu da bir akıma dönüştü. Moda sektörünün bize sunduğu ürünleri daha farklı gözlerle bakıyoruz. Bunları satın almak için ederinden fazlasını ödemeye hazırız.

Bir tuhaf moda

Başkalarının yazısını başkalarının etiketini kabulleniyoruz. Evet "Moda olan neyse ben de onun içerisindeyim. Takip ediyorum düşüncesini empoze ediyor herkese."

Bir tuhaf moda

Kimi eskitilmiş ayakkabıyla dalga geçse de moda bağımlıları aynı görüşte değil.

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