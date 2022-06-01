"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe sağlık alanında da hayatımıza giriyor. Özellikle organ nakli bekleyenlerin gözü kulağı, yapay organlarda. Bununla ilgili çalışmalar sürerken bir de ilave organ projesi ortaya çıktı.
Bu görmüş olduğunuz altıncı parmak, halihazırda olan on parmağımızın yerine değil, onlara bir ek olarak tasarlandı.
İşin ürkütücü tarafı ise şu; eğer altıncı parmak, beyin tarafından kabul edilirse, bu olay, diğer organlar için de uyarlanabilir... Yani "biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil...
Ellere eklemleniyor. Kaslardan gelen sinyallerle kontrol ediliyor. İşte 10 parmağında 10 marifet sözünü tarihe karıştıracak buluş!
Beynin yeni ve bağımsız vücut parçalarına nasıl tepki verdiğini inceleyen araştırmacılar, serçe parmağın yanına takılabilen robotik bir "altıncı parmak" yarattı.
2016'dan bu yana birlikte çalışan Japon ve Fransız araştırmacılar, örümcek adamdaki doktor Oktopus'u akıllara getiren robot-parmağı tasarladı.
6'ıncı parmak, ne organ nakli bekleyenler ne de engelliler için tasarlandı. İşin korkutucu tarafı da burada başlıyor.
Yani eğer, bu tasarım başarılı olursa, 4 kollu, 6 bacaklı, 2 kalpli, 3 akciğerli gibi yarı robot yarı insanlar karşımıza çıkabilir.