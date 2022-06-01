ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV GÜN ORTASI GALERİ

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe sağlık alanında da hayatımıza giriyor. Özellikle organ nakli bekleyenlerin gözü kulağı, yapay organlarda. Bununla ilgili çalışmalar sürerken bir de ilave organ projesi ortaya çıktı.

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2022, 17:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2022, 17:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ

Bu görmüş olduğunuz altıncı parmak, halihazırda olan on parmağımızın yerine değil, onlara bir ek olarak tasarlandı.

İşin ürkütücü tarafı ise şu; eğer altıncı parmak, beyin tarafından kabul edilirse, bu olay, diğer organlar için de uyarlanabilir... Yani "biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil...

Ellere eklemleniyor. Kaslardan gelen sinyallerle kontrol ediliyor. İşte 10 parmağında 10 marifet sözünü tarihe karıştıracak buluş!

O altıncı parmak... İnsanoğlunun fiziksel normalini değiştirecek tasarımın ilk adımı!

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Beynin yeni ve bağımsız vücut parçalarına nasıl tepki verdiğini inceleyen araştırmacılar, serçe parmağın yanına takılabilen robotik bir "altıncı parmak" yarattı.

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

2016'dan bu yana birlikte çalışan Japon ve Fransız araştırmacılar, örümcek adamdaki doktor Oktopus'u akıllara getiren robot-parmağı tasarladı.

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

6'ıncı parmak, ne organ nakli bekleyenler ne de engelliler için tasarlandı. İşin korkutucu tarafı da burada başlıyor.

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Tasarımcılar altıncı parmağı, beynin kabul edip etmeyeceğini görmek için hazırladı.

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Yani eğer, bu tasarım başarılı olursa, 4 kollu, 6 bacaklı, 2 kalpli, 3 akciğerli gibi yarı robot yarı insanlar karşımıza çıkabilir.

"Biyonik insan" fikri artık çok da uzak değil. 6’ıncı parmak devrede.

Bu durum da insanoğlu için mutasyonun kapısını aralayabilir.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN