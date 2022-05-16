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Boşanma sevinciyle aracını süsledi

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2022, 17:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2022, 17:33
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Boşanma sevinciyle aracını süsledi

İstanbul caddelerini turlayan ve baştan aşağıya süslenen bu otomobili görenler araçtan gözlerini alamadı.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Plakasında "Mutluyum" yazıyordu. Önce herkes araçta düğüne giden bir çift olduğunu sandı ama işin aslı hiç te öyle değildi.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Direksiyon başında adliyeden henüz çıkmış ve sadece birkaç dakika önce boşanmış bir adam vardı.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Plakasına "Mutluyum" yazdırdı, özenle süsledi. Ancak düğün salonuna değil adliyeye gitti.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Özgür Ağaoğlu'nun otomobilini görenler ilk bakışta gelin ve damadı taşıyan gelin arabası sandı.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Ama Ağaoğlu aslında birkaç saat öncesine kadar 5 yıllık evliydi.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Uzun süre boşanamayan Ağaoğlu sonunda eşiyle uzlaşıp boşanınca soluğu çiçekçide aldı.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Ağaoğlu o anı anlatırken "Parasını verdim ve süslemeyi yaptırdım" dedi.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Aracın arkasına da "Bekarlık sultanlıktır" yazdırdı.

Boşanma sevinciyle aracını süsledi

Ağaoğlu, "Bu şekilde Boğaz Köprüsünü ve TEM Otoyolunu geçtiğini ve Arnavutköy'e kadar geldiğini belirtti.

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