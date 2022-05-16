İstanbul caddelerini turlayan ve baştan aşağıya süslenen bu otomobili görenler araçtan gözlerini alamadı. Plakasında 'Mutluyum' yazıyordu. Önce herkes araçta düğüne giden bir çift olduğunu sandı ama işin aslı hiç te öyle değildi. Direksiyon başında adliyeden henüz çıkmış ve sadece birkaç dakika önce boşanmış bir adam vardı. Plakasına 'Mutluyum' yazdırdı, özenle süsledi. Ancak düğün salonuna değil adliyeye gitti. Özgür Ağaoğlu'nun otomobilini görenler ilk bakışta gelin ve damadı taşıyan gelin arabası sandı. Ama Ağaoğlu aslında birkaç saat öncesine kadar 5 yıllık evliydi. Uzun süre boşanamayan Ağaoğlu sonunda eşiyle uzlaşıp boşanınca soluğu çiçekçide aldı. Ağaoğlu o anı anlatırken 'Parasını verdim ve süslemeyi yaptırdım' dedi. Aracın arkasına da 'Bekarlık sultanlıktır' yazdırdı. Ağaoğlu, 'Bu şekilde Boğaz Köprüsünü ve TEM Otoyolunu geçtiğini ve Arnavutköy'e kadar geldiğini belirtti. Otomobil önden klasik bir gelin arabasına benzese de arkasındaki yazıyı görenler şaşırıp kaldı. Ağaoğlu, 'Bekarlık Sultanlıktır yazısını gördüklerinde gülüp geçiyorlar.' ifadelerini kullandı.