Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Yunusları ziyaret etmek için artık onları hapsetmek zorunda değiliz. Norveçli bilim insanları kötü muamele ve esaret sebebiyle eleştirilen su parklarına teknolojik bir alternatif getirdi. Yapay zeka ve makina öğrenmesi sayesinde robot yunusu gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Benzer seçenek köpek balıkları ile yüzmek isteyen adrenalin bağımlıları için de geliştirildi. Artık onlarla buluşma uğruna hayatınızı tehlikeye atmaya gerek yok. Saatteki hızı 16 km olan Çin malı robot sessiz olmasıyla da beğeni topluyor. Gerçeğine diğer örnekler kadar benzemese de robot köpekler hayvan sorumluluğunu üstlenemeyecekler için biçilmiş kaftan Temasa ve sese duyarlı köpek çevresine tepki de veriyor. Oyun oynayamasa da yalnızlık duygusunu bir nebze de olsa azaltıyor. Çocukların artık yeni gözdesi bu robot kelebekler. Saate 32 km hızla uçabiliyor. Bilim insanları hayvan formunda robotları sadece insan hizmetine sunmuyor. Bu biyonik karıncalar grup görevlerinde koordine çalışmak için üretilmiş. Sensörlerle dolu karıncaların arasındaki toplu hareket etme duygusu geliştiğinde nesnelerin interneti konseptine yeni bir boyut kazandıracaklar. Benzer mantıkla ortaya çıkan hayvanlardan biri de örümce robotlar. 26 motoruyla ayakları koordineli hareket edebiliyor. Bu robot vatoz su altındaki hayatı yakından gözlemlemek için geliştirildi. Çinli bilim insanları doğal yaşamı rahatsız etmeden yeni bilgileri robot vatozların gözünden öğrenecek. Teknoloji hem karada hem suda en dar yerlerden geçebilen bir robot yılan bile üretti. Amerikalı bilim insanlarının hedefi yılanı tersanelerde kullanmak. Hareket kabiliyeti gemi ve denizaltılardaki arızaları tespit etmekte kullanılacak.