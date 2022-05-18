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Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Hayatımızı renklendiren ve kolaylaştıran robot dostlarımızın yapabildikleri şeyler görenleri şaşırtıyor

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 17:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 17:51
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Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Yunusları ziyaret etmek için artık onları hapsetmek zorunda değiliz.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Norveçli bilim insanları kötü muamele ve esaret sebebiyle eleştirilen su parklarına teknolojik bir alternatif getirdi.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Yapay zeka ve makina öğrenmesi sayesinde robot yunusu gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Benzer seçenek köpek balıkları ile yüzmek isteyen adrenalin bağımlıları için de geliştirildi.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Artık onlarla buluşma uğruna hayatınızı tehlikeye atmaya gerek yok.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Saatteki hızı 16 km olan Çin malı robot sessiz olmasıyla da beğeni topluyor.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Gerçeğine diğer örnekler kadar benzemese de robot köpekler hayvan sorumluluğunu üstlenemeyecekler için biçilmiş kaftan

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Temasa ve sese duyarlı köpek çevresine tepki de veriyor.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Oyun oynayamasa da yalnızlık duygusunu bir nebze de olsa azaltıyor.

Can dostumuz robotların inanılmaz kabiliyetleri

Çocukların artık yeni gözdesi bu robot kelebekler. Saate 32 km hızla uçabiliyor.

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