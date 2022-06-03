Depreme karşı erken uyarı sistemi

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Artık hepimiz bunu, ezbere biliyoruz. Tehlike anında, birkaç saniye bile çok hayati önem taşıyor. Ve hep şunu söylüyoruz: "Keşke önceden depremi haber alabilsek"... İşte yapılan son çalışmalarla bu artık mümkün olabilir. İşte ayrıntılar...