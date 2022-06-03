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Depreme karşı erken uyarı sistemi

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Artık hepimiz bunu, ezbere biliyoruz. Tehlike anında, birkaç saniye bile çok hayati önem taşıyor. Ve hep şunu söylüyoruz: "Keşke önceden depremi haber alabilsek"... İşte yapılan son çalışmalarla bu artık mümkün olabilir. İşte ayrıntılar...

GİRİŞ TARİHİ: 03.06.2022, 17:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.06.2022, 18:01
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Depreme karşı erken uyarı sistemi

Süleyman Tunç - Firma CTO'su

Marmara istasyonlar ile depremi erkenden tespit etmeye çalışıyoruz.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Deprem Türkiye'yi bekleyen bir gerçek. Hazırlık şart. Peki, gerçekten depremler önceden bilinebilir mi?

Son çalışmalara göre erken uyarı sistemiyle bu mümkün.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Süleyman Tunç - Firma CTO'su

Geleneksel uyarı sistemlerinde p dalgalarında genellikle 2 - 3 saniye bekleme olur. Biz bu p dalgasını beklemeden 200 milim saniye içerisinde depremin büyüklüğünü yerini tespit etmiş oluyoruz.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Yapay zeka tabanlı online sistem, depremin zararsız olan ilk dalgalarını algılıyor ve yıkıcı asıl dalgalar gelmeden uyarıyor. Sisteme ulaşmakta kolay.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Ali Emre Erişen – Firma CEO'su

Cihazlar var bu cihazlardan alıp sigorta kutularına bir elektrikçiye, siteyse ya da bir iş yeriyse teknik servisle monte ettirmeye yeterli.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Bu cihazı evlerinize iş yerlerinize yerleştirebiliyorsunuz. Ve bu cihaz sayesinde deprem olmadan saniyeler önce size bir uyarı geliyor.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Süleyman Tunç - Firma CTO'su

Kıyı şeridi için 2-3 saniyemiz varken daha uzaklara gidince 30 - 40 saniye süre kazanımız oluyor.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Deprem Bilimci- Akademisyen Şükrü Ersoy

Aslında fena bir süre değil, deprem sırasında konuşlanmayı ne yapacak nereye geçeceksiniz bu açıdan kendinizi koruyabilirsiniz.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Deprem olduğunda da bu cihaz otomatik olarak elektriği, doğalgazı da kesiyor.

Depreme karşı erken uyarı sistemi

Süleyman Tunç - Firma CTO'su

Örneğin yangın çıkışlarını açabiliyor. Örneğin yürüyen merdivenlerin çıkış yönüne çevirip asansörü en yakın kata getirebiliyor.

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