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Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Etna, bir kez daha aktif hale geldi.

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2022, 17:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2022, 17:37
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Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna, bir kez daha aktif hale geldi.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Henüz yaşam alanları için bir tehlike söz konusu değil.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Ortaya çıkan görüntüler ise tam anlamıyla görsel şölen gibi.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna bir kez daha faaliyete geçti.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

İtalya'nın Sicilya adası görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Ülkenin üç büyük yanardağından biri Etna. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Metrelerce yükselen lav ve dumansa Aslan Vadisi'ne doğru ilerliyor.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Çevresi için henüz bir risk teşkil etmeyen volkan, ilk kez M.Ö. 425'te faaliyete geçti.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Bu özelliği ile dünyanın da en eski yanardağı olarak biliniyor.

Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

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