Etna Yanardağı’nın görsel şöleni

Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna, bir kez daha aktif hale geldi. Henüz yaşam alanları için bir tehlike söz konusu değil. Ortaya çıkan görüntüler ise tam anlamıyla görsel şölen gibi. Avrupa'nın en büyük yanardağı Etna bir kez daha faaliyete geçti. İtalya'nın Sicilya adası görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Ülkenin üç büyük yanardağından biri Etna. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Metrelerce yükselen lav ve dumansa Aslan Vadisi'ne doğru ilerliyor. Çevresi için henüz bir risk teşkil etmeyen volkan, ilk kez M.Ö. 425'te faaliyete geçti. Bu özelliği ile dünyanın da en eski yanardağı olarak biliniyor.