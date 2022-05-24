EYT için yeni formül

3600 ek göstergenin bu ay sonu itibariyle tamamlanacağı açıklandı.
Ek göstergenin ardından milyonların gözü EYT düzenlemesinde.
Masada farklı beklentiler için çözümler bulunuyor.
Özellikle prim eksiği olanlar ile kesintiyle erken emekli olma hayali kuranlar üzerinde çalışılan formülleri merak ediyor.
İşte olası senaryolar
EYT'liler için çözüm önerileri masada. Onlardan ilki erkekler için 9000, kadınlar için 7200 prim formülü.
Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem: "İşe girdiğiniz tarihten itibaren bugüne kadar 25 yılını geçmesi lazım. Kadınlar için ise 20 yılın geçmesi lazım. 8 Eylül 1999'u düşündüğümüz zaman kadınlar için bu süre dolmuş durumda."
"Erkekler için baktığınız zaman ise 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için bu süre dolmuş durumda.
Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem: "Eksik primlerinizi "Parasını vereyim de satın alayım" deme şansınız yok"
Ama bunu istisnaları var. Nedir? Erkeklerin yaptığı askerlik. 550 gün ise 550 gün satın alabiliyor.
Kadınlarsa sigortalı oldukları dönemde dünyaya gelen her bir çocukları için 720 gün prim satın alabiliyor.