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EYT için yeni formül

3600 ek göstergenin bu ay sonu itibariyle tamamlanacağı açıklandı.

Ek göstergenin ardından milyonların gözü EYT düzenlemesinde.

Masada farklı beklentiler için çözümler bulunuyor.

Özellikle prim eksiği olanlar ile kesintiyle erken emekli olma hayali kuranlar üzerinde çalışılan formülleri merak ediyor.

İşte olası senaryolar

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2022, 17:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2022, 18:15
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EYT için yeni formül

Ek gösterge sonrası emeklilikte yaşa takılanların gözü çözüm önerilerinde

EYT için yeni formül

EYT'liler için çözüm önerileri masada. Onlardan ilki erkekler için 9000, kadınlar için 7200 prim formülü.

EYT için yeni formül

Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem: "İşe girdiğiniz tarihten itibaren bugüne kadar 25 yılını geçmesi lazım. Kadınlar için ise 20 yılın geçmesi lazım. 8 Eylül 1999'u düşündüğümüz zaman kadınlar için bu süre dolmuş durumda."

EYT için yeni formül

"Erkekler için baktığınız zaman ise 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için bu süre dolmuş durumda.

EYT için yeni formül

Sonrasında olanlar için ise bu sürenin dolması gerekiyor.

EYT için yeni formül

Farklı durumlar için alternatif çözüm önerileri üzerinde çalışılıyor.

EYT için yeni formül

En çok merak edilen ise prim eksiği olanların ne yapması gerektiği

EYT için yeni formül

Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem: "Eksik primlerinizi "Parasını vereyim de satın alayım" deme şansınız yok"

EYT için yeni formül

Ama bunu istisnaları var. Nedir? Erkeklerin yaptığı askerlik. 550 gün ise 550 gün satın alabiliyor.

Kadınlarsa sigortalı oldukları dönemde dünyaya gelen her bir çocukları için 720 gün prim satın alabiliyor.

EYT için yeni formül

Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem.

Burada üst sınır 3 yıl. Dolayısıyla bir kadın 6 yıl yani 2160 gün parasını verip gün satın alabilir.

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