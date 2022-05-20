ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV GÜN ORTASI GALERİ

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

GİRİŞ TARİHİ: 20.05.2022, 18:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.05.2022, 18:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Türk sporunun en başarılı branşı kadınlar voleybolu Senelerdir takımlarımız Avrupa ve dünyanın zirvesinde yer alıyor. Onların başında da Vakıfbank var.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Bu sene çıktığı bütün finalleri kazanan Vakıfbanklı voleybolcular Pazar günü Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde mücadele edecekler. atv Haber zorlu mücadele öncesi voleybolcuların hazırlıklarını takip etti.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

5 kupa için yola çıktılar 4'ünü aldılar. Sıra son kupada.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Vakıfbank Spor Kulübü kadınlar voleybolda bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Dünyanın en iyi takımı ünvanını taşıyan Vakıfbanksporlu kadınlar kazandıkları kupalarla adlarını spor tarihine yazdırdı.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Kupası, Süper Toto Şampiyonlar Kupası ve son olarak ta Sultanlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Voleybolcu Kübra Akman: Seyircilerimizin izlediği bir maç ama arkasında onun çok fazla emek ve çok fazla çalışmak var.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Voleybolcu Meryem Boz: Başarılı olmak istiyorsak bunun yolu çalışmaktan geçiyor.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Voleybolun kadınlardaki zirvesinde 8 kez final oynayıp 4 kez şampiyon olan Vakıfbank, son 11 yılın 10'unda podyumda yer aldı ve rekor kırdı.

Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Tarihi sezonun son maçı Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN