Vakıfbank 5. Kupayı almak için yolda

Türk sporunun en başarılı branşı kadınlar voleybolu Senelerdir takımlarımız Avrupa ve dünyanın zirvesinde yer alıyor. Onların başında da Vakıfbank var.
Bu sene çıktığı bütün finalleri kazanan Vakıfbanklı voleybolcular Pazar günü Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde mücadele edecekler. atv Haber zorlu mücadele öncesi voleybolcuların hazırlıklarını takip etti.
Vakıfbank Spor Kulübü kadınlar voleybolda bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor.
Dünyanın en iyi takımı ünvanını taşıyan Vakıfbanksporlu kadınlar kazandıkları kupalarla adlarını spor tarihine yazdırdı.
Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Kupası, Süper Toto Şampiyonlar Kupası ve son olarak ta Sultanlar Ligi'nde zafere ulaştı.
Voleybolcu Kübra Akman: Seyircilerimizin izlediği bir maç ama arkasında onun çok fazla emek ve çok fazla çalışmak var.
Voleybolun kadınlardaki zirvesinde 8 kez final oynayıp 4 kez şampiyon olan Vakıfbank, son 11 yılın 10'unda podyumda yer aldı ve rekor kırdı.