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17 Eylül 2026, Perşembe
20:00
Güneşin Doğduğu Yer
1.Bölüm Fragmanı
BÖLÜMLER
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17 Eylül 2026, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
"Kozanlar'ın toprağını Kenan'ım gitsin yaban ellere yerleşsin diye yeşertmedim ben!"
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