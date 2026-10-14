GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümünde Ceyhun, Leyla'dan vazgeçmiyor! Leyla'ya kendini affettirmek için harekete geçen Ceyhun'un adımları Hanzade ile arasındaki gerilimi artırırken Kenan, annesi Celadet'in hiç bilmediği yönüyle karşı karşıya kalıyor. Peki, yeni bölümde dengeleri neler değiştirecek?

GİRİŞ TARİHİ: 14.10.2026 11:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.10.2026 11:26
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5. Bölüm Foto Galeri

Büyük bir talihsizlikle mücadele eden Kenan, yaşadıkları sırasında annesi Celadet'in daha önce fark etmediği bir yönüyle karşılaşıyor.

5. Bölüm Foto Galeri

Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede şok etkisi yaratırken Celadet zor duruma düşer.

5. Bölüm Foto Galeri

Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar.

5. Bölüm Foto Galeri

Ceyhun'un Leyla'ya yardımlarına devam etmesi Hanzade ile arasındaki gerilimi gittikçe arttırır.

5. Bölüm Foto Galeri

Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamıyordur.

5. Bölüm Foto Galeri

Ceyhun ise kendini Leyla'ya affettirmek için büyük bir jestte bulunur.

5. Bölüm Foto Galeri

Kenan büyük bir talihsizlikle boğuşurken annesinin farklı bir tarafını görür.

5. Bölüm Foto Galeri

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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