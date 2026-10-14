5. Bölüm Foto Galeri

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümünde Ceyhun, Leyla'dan vazgeçmiyor! Leyla'ya kendini affettirmek için harekete geçen Ceyhun'un adımları Hanzade ile arasındaki gerilimi artırırken Kenan, annesi Celadet'in hiç bilmediği yönüyle karşı karşıya kalıyor. Peki, yeni bölümde dengeleri neler değiştirecek?