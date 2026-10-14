5. Bölüm Foto Galeri

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümünde Ceyhun, Leyla'dan vazgeçmiyor! Leyla'ya kendini affettirmek için harekete geçen Ceyhun'un adımları Hanzade ile arasındaki gerilimi artırırken Kenan, annesi Celadet'in hiç bilmediği yönüyle karşı karşıya kalıyor. Peki, yeni bölümde dengeleri neler değiştirecek?
Büyük bir talihsizlikle mücadele eden Kenan, yaşadıkları sırasında annesi Celadet'in daha önce fark etmediği bir yönüyle karşılaşıyor.
Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar.
Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamıyordur.