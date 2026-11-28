Hasan, Emir'in gelmesiyle hayal ile gerçek arasında sıkışıp kalır. Kardeşi uğruna geleceğini bile yakmaya hazır olan Emir, oradan bir an önce çıkmanın planını yapmıştır. Ancak işler hiç de düşündüğü gibi gitmez. Karanlıkla ve zihnindekilerle baş edemeyen Hasan'ı sakinleştirmek Uzay'a düşer. Abdo'nun üçü için başka hesapları vardır. Dışarıda herkes seferber olmuşken yaşananları yeni öğrenen Rami, çocuklar için vaktin daraldığını fark eder.

Sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmeyen kızlar cephesinde ise Melek'in hamleleri hem Galip'in hem de Sezen'in hesaplarını değiştirecektir. Duru, Alina ve Naz'ın da pes etmeye niyeti yoktur. Nihal ve İbo, Emir'in aldığı karar yüzünden aşklarıyla sınanır. Fahriye ve Gülten arasındaki rekabet giderek kızışır.

Herkes cezaevinde büyüyen tehlikeden habersiz, dışarıda aldıkları güzel haberle derin bir nefes alırken, içeride Hasan hayatının en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Umutla beklenen kapının açılmasıyla herkes kendini, cevabını duymaktan korkacağı bir sorunun karşısında bulur…