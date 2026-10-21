GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.10.2026 10:35
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6. Bölüm Foto Galeri

Emir'in doğum gününde yaşananlar herkesi şok ederken Ceyhun ile Kenan kendilerini bir hesaplaşmanın ortasında bulur.

6. Bölüm Foto Galeri

Kenan'ın Leyla konusunda giderek kontrolünü kaybetmesi, Hanzade'nin evliliğine dair korkularını büyütür.

6. Bölüm Foto Galeri

Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır.

6. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın gittikçe gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada geçmişten bir yüz Ceyhun'un kapısını çalar.

6. Bölüm Foto Galeri

Eve gelen bir haber Kozan ailesini derinden sarsarken Kenan herkesin kaderini değiştirecek bir karar alır.

6. Bölüm Foto Galeri

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de.

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