Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?

Sibel Taşçıoğlu'ndan dikkat çeken anne-oğul pozu

Dizide Kenan Kozan'ın annesi Celadet Kozan'ı Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun sette birlikte verdiği ilk poz, izleyicilerin dikkatini çekerken Kenan ile annesi arasındaki ilişkinin de merak edilmesine neden oldu.