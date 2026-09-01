Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?

Uzun süredir merakla beklenen yapımda Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun yeni rolü, dizinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Güneşin Doğduğu Yer konusu, farklı dünyalardan gelen iki insanın kesişen hayatlarını merkeze alıyor. Almanya'da yaşayan Leyla Breger ile Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan'ın karşılaşması, hikâyenin seyrini değiştirecek.
Kenan'ın Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, Adana'ya döndüklerinde büyük bir aile çatışmasının başlangıcı olacak. Aşkın yanı sıra aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güç mücadeleleri dizinin temel hikâyesini oluşturacak.
Dizide Kenan Kozan'ın annesi Celadet Kozan'ı Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun sette birlikte verdiği ilk poz, izleyicilerin dikkatini çekerken Kenan ile annesi arasındaki ilişkinin de merak edilmesine neden oldu.
Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları arasında Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun yanı sıra Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz, Kenan Ciniviz ve Beyza Gümülcine bulunuyor. Beyza Gümülcine ise dizide Kenan'ın hayatını değiştirecek Leyla Breger karakterine hayat veriyor.
Güneşin Doğduğu Yer Leyla karakteri, Almanya'da Kenan ile tanışarak onun hayatında önemli bir değişimin kapısını açıyor. Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla, aşkı ve ailesi arasında kalacağı zorlu bir sürecin merkezinde yer alacak.
Güneşin Doğduğu Yer, TIMS&B Productions imzasını taşıyor. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozalı bulunuyor.