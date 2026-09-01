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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?

atv'nin yeni sezon projelerinden Güneşin Doğduğu Yer için sete çıkıldı. Merakla beklenen dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte başrol oyuncusu Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kocan karakterinden ilk kareler de ortaya çıktı.

GİRİŞ TARİHİ: 01.09.2026 16:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.09.2026 16:32
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Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?

Uzun süredir merakla beklenen yapımda Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun yeni rolü, dizinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Hikâye Almanya'da başlıyor, Adana'da devam ediyor

Güneşin Doğduğu Yer konusu, farklı dünyalardan gelen iki insanın kesişen hayatlarını merkeze alıyor. Almanya'da yaşayan Leyla Breger ile Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan'ın karşılaşması, hikâyenin seyrini değiştirecek.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Kenan ve Leyla'nın aşkı aileleri karşı karşıya getirecek

Kenan'ın Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, Adana'ya döndüklerinde büyük bir aile çatışmasının başlangıcı olacak. Aşkın yanı sıra aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güç mücadeleleri dizinin temel hikâyesini oluşturacak.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Sibel Taşçıoğlu'ndan dikkat çeken anne-oğul pozu

Dizide Kenan Kozan'ın annesi Celadet Kozan'ı Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun sette birlikte verdiği ilk poz, izleyicilerin dikkatini çekerken Kenan ile annesi arasındaki ilişkinin de merak edilmesine neden oldu.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosu belli oldu

Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları arasında Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun yanı sıra Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz, Kenan Ciniviz ve Beyza Gümülcine bulunuyor. Beyza Gümülcine ise dizide Kenan'ın hayatını değiştirecek Leyla Breger karakterine hayat veriyor.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Leyla karakteri hikâyenin kilit isimlerinden biri

Güneşin Doğduğu Yer Leyla karakteri, Almanya'da Kenan ile tanışarak onun hayatında önemli bir değişimin kapısını açıyor. Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla, aşkı ve ailesi arasında kalacağı zorlu bir sürecin merkezinde yer alacak.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Dizinin arkasında güçlü bir ekip var

Güneşin Doğduğu Yer, TIMS&B Productions imzasını taşıyor. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozalı bulunuyor.

Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
Güneşin Doğduğu Yer Ne Zaman Başlıyor?

İzleyicilerin merakla beklediği Güneşin Doğduğu Yer yayın tarihi belli oldu. Burak Özçivit'i Kenan Kozan karakteriyle ekrana taşıyacak dizi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı atv'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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