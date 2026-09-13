Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Bir Aşk, Bir Aile ve Değişen Hayatlar…

Kenan ve Leyla'nın büyük bir aşkla başlayan hikayesi, zamanla kurdukları aile ve çocuklarıyla bambaşka bir hayata dönüşecek. Ancak beklenmedik olaylar hem ikiliyi hem de aşklarını büyük bir sınav ile karşılaştıracak.