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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

GİRİŞ TARİHİ: 13.09.2026 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.09.2026 11:02
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Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!
Aşk, ihanet ve fedakarlık... 'Güneşin Doğduğu Yer' 17 Eylül'de başlıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Aşk, ihanet, aile ve büyük bir mücadelenin iç içe geçeceği dizinin merkezinde, Kenan Kozan (Burak Özçivit) ile Leyla Breger'in (Beyza Gümülcine) fırtınalı aşkı ve Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan hikayeleri yer alacak.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!
Bir Aşk, Bir Aile ve Değişen Hayatlar…

Kenan ve Leyla'nın büyük bir aşkla başlayan hikayesi, zamanla kurdukları aile ve çocuklarıyla bambaşka bir hayata dönüşecek. Ancak beklenmedik olaylar hem ikiliyi hem de aşklarını büyük bir sınav ile karşılaştıracak.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Yaşananların ardından Leyla'nın yolu Almanya'dan Adana'ya, Kenan'ın geçmişinin ve ailesinin merkezine uzanacak.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Leyla'yı Adana'ya getiren sebep ve onun gelişiyle yıllardır saklanan sırların ne olduğu ise büyük bir merak konusu.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Burak Özçivit'in hayat verdiği Kenan Kozan, Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanların eğitimli, zeki ve güçlü oğludur.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla Breger ise güçlü duruşu ve mücadeleci yapısıyla hayatına ve ailesine sahip çıkmaktan vazgeçmeyen bir kadındır. İki karakter de birbirlerine duydukları aşk kadar aileleri ve çocukları için verecekleri mücadele ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk!

'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de.

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