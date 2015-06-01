Finalde takımın sahada, fotoğrafın televizyonda!

Fotoğrafını yükle, maç anında fotoğrafın televizyonda yayınlansın, takımına desteğini herkes görsün.

Artık final zamanı… Ziraat Türkiye Kupası'nda "en büyük" belli oluyor. Galatasaray ve Bursaspor, Kupa'nın sahibi olmak için kıran kırana mücadele edecek. Takımınız sahada ter dökerken onu nasıl destekleyeceksiniz? Peki bu desteğinizi kaç kişiyle paylaşacaksınız? Artık takımınıza verdiğiniz desteği milyonlara ulaştırma imkânınız var. Çok da basit bir şekilde... Maç sırasında atv akıllı telefon uygulamanıza girip maçı izlerken çekilmiş fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Böylece maç esnasında fotoğrafınız televizyonda yayınlanıyor. Bu kadar basit.IOS için atv akıllı telefon uygulamasıAndroid için atv akıllı telefon uygulaması