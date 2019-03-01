Sadece ekranın değil, com.tr'lerin de birincisi

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet sitesi atv.com. tr, en çok ziyaret edilen televizyon kanalı sitesi oldu. Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi, rakiplerini geride bırakarak geçtiğimiz Ocak ayında en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu. atv.com. tr, Ocak 2019'da; Ziyaret (Visits), Tekil Ziyaretçi (UV), Sayfa Gösterim (PV) tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi oldu.