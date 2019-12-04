Eşkıya zirveye demir attı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,70 izlenme oranı ve 20,13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,15 izlenme oranı ve 19,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. Bölüm etiketi #edho, 2. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. Bölümünü izlemek için tıklayın