atv'nin sevilen programı Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Suna Beyazıt, 8 gün önce eşi Serkan Beyazıt'ın kendisini arabadan atıp 2 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak kayıplara karıştığı iddiasıyla Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi.

4 yıl önce görücü usulü evlendiği Serkan Bey'in kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın, eşinin ailesinin de kendisine baskı kurduğunu hatta görümcesi tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü. Darp raporu olduğunu söyleyen Suna Beyazıt, Serkan Beyazıt'tan bir an önce boşanmak istediğini ve çocuğunun velayetinin kendisinde kalmasını istediğini belirtti. Evladına hasret kalan Suna Hanım'ın komşusu yayına bağlandı ve Suna Beyazıt'ın söylediklerini doğruladı. Komşusu, Serkan Bey'in ailesinin Suna Hanım'ı aşağılayan sözler söylediklerini anlattı.Esra Erol, karşısında çocuğuna sahip çıkan güçlü kadınlar görmekten duyduğu mutluluğa dikkat çekti.