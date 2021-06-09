9 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında 69 yaşındaki Hüseyin Kök’le ilgili gelişmeler dikkat çekti. Hüseyin Kök’ün yeğeni Alaeddin Bakal zaman zaman Müge Anlı’yı kızdırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünden kaybolan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'le ilgili gelişmeler ele alınıyor. Kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adamın yeğeni Fatma Durmuş, Müge Anlı'dan yardım isterken olayla ilgili şüpheler talihsiz adamın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönünde. Kastamonu'da kız kardeşi, kız kardeşinin eşi ve yeğeniyle yaşadığı belirtilen Kök'ün saf bir yapıda olduğu söyleniyor.

Alaeddin Bakal dayısının kaybından sorumlu mu?

Hüseyin Kök'ün kaybolmasıyla ilgili atv stüdyolarına gelen birlikte yaşadığı yeğeni Alaeddin Bakal, çelişkili açıklamalarıyla izleyenleri şaşırttı. Farklı kişilere borçları olduğu için televizyonda görünmek istemeyen Bakal, dayısının kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtti. 15 gündür ormanda amcasını aradığını dile getiren yeğen, "Dayımın parası yoktu. 20 yıldır yanımızda yaşıyordu. Biz bir şey yapacak olsak 20 yıldır yaşar mıydı" diye konuştu.

Köyde ve ormanda dayısının sıklıkla kaybolduğunu öne süren Alaeddin Bakal, "Dayım biliyor oraları ama kafası karışmış olabilir. Ayı saldırsa bir şey bulunurdu. Ağaç kesme motorunu görürdük" dedi. Yeğen, dayısının hala hayatta olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bakal'ın alacaklıları Müge Anlı'ya bağlandı

İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin Alaeddin Bakal hakkında söyledikleriyse maaşla ilgili konuşmaları yalanladı. Bakal'ın kendilerine borcu olduğunu dile getiren izleyici, "Alaeddin'in bize hala borcu var. Babamı dolandırdı. Her para istediğimizde dayısından para alıp ödeyeceğini söylüyordu" sözlerini kullandı.

Kendisiyle ilgili birçok iddia Müge Anlı canlı yayınında konuşulan Bakal oldukça sinirlendi. Yeğen Bakal, "Ben buraya borçlarımı konuşmaya gelmedim. Dayımı bulmak için geldim. Alacağı olan gelsin burada alabiliyorsa parayı alsın" dedi. Müge Anlı ise bu konuşmalar üzerine oldukça sinirlenirken Bakal'ın program aracılığıyla kimseyi tehdit edemeyeceğini ifade etti.



Hüseyin Kök ile ilgili Müge Anlı canlı yayınında konuşulanları izleyebilirsiniz.