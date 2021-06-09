69 yaşındaki Hüseyin Kök'e ne oldu?

Alaeddin Bey, olay günü babası ile dayısının ormana ağaç kesmeye gittiğini, ellerinde de küçük bir testere olduğunu, ormanda ağaç kestiklerini, katıra yüklediklerini, katırın yıkıldığını ve odunları düşürdüğünü, babasının tekrar o katırı kaldırıp odunları da tekrar yüklediğini söyledi. Müge Anlı, katır yere devrilince odunların tekrar yere indirilmesi gerektiğini, iki kişi de gidildiği için beraber sonra tekrar odunları koymaları gerektiğini, neden Hüseyin Bey'in odunları orada adamla bırakıp gittiğini, sonra da kaybolduğunu sorguladı.