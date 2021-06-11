Cengiz Han’ın oğlu Subutay, Celaleddin’e tuzak kurdu

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, Türkan Hatun’un yanında saf tutan komutanlardan Alihan’ı ele geçirmek üzere saraydan ayrılan Celaleddin, kendisini takip eden Cengiz Han’ın oğlu Subutay’ın tuzağına düştü.

Sultan Aleaddin ve Türkan Sultan arasında sulh ilan edilmesi ve Türkan Hatun'un saraya dönmesinin ardından gizlice harekete geçen Celaleddin, sultana baş kaldıran komutanlardan Alihan'ı ele geçirmek için araştırma yapmaya başladı.

Ötkır ve Kılıç sayesinde Alihan'ın adamları ile birlikte ava çıktığını öğrenen Celaleddin, kurduğu oyunla asi komutanı ele geçirmeyi başardı. Alihan'ın canını bağışlayan ve ülkeden ayrılması için fırsat veren Celaleddin, bu sırada Cengiz Han'ın oğlu Subutay'ın kendisini takip ettiğinden habersizdi.

Celaleddin esirleri serbest bıraktı

Nökerleri ile birlikte Celaleddin'in yoluna tuzak kuran Subutay, dar bir geçitte saldırıya geçti. Nökerler önce oklarıyla saldırdı, ardından kılıçlarını çekerek Celaleddin ve adamlarına hücum etti. Bunun üzerine Celaleddin, esirleri serbest bıraktı ve Alihan'la omuz omuza çarpışmaya girişti. Sayıca kalabalık nökerlere karşı kahramanca çarpışan Ötkır ve Kılıç, ağır yaralanırken, Celaleddin, komutan Alihan'ın desteğiyle saldırganları püskürtmeyi başardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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