Evlatlık aldıkları çocuğun, gerçek babası ortaya çıktı

Bir Zamanlar Çukurova yüzüncü bölümde, tüm kumpaslar ortaya çıktı. İhtiras rüzgârları Yamanlar'ı sarsarken; çiftlik içinde de sürprizler yaşandı. Yamanlar'ın konağında çocukları olmayan Saniye ile Gaffur, yetim kalan Üzüm kızı evlatlık olarak almışlardı. Annesi ölen Üzüm kızın babasının kim olduğu bilinmiyordu. Son bölümlerde Cumali'nin sürekli Üzüm kızın etrafında görülmesinin nedeni bu bölüm anlaşıldı. Üzüm kıza ilgi gösteren Cumali'nin, gerçek babası olduğu ortaya çıktı. Bu gerçeği bilmeyen Saniye, konağın bahçesinde Üzüm kızı öptüğünü gördüğü Cumali'yi yanlış anlayarak, kafasına odunla vurarak hastanelik etti. Üzüm kız, Saniye annesi ile Gaffur babası üzülmesin diye, öz babasının Cumali olduğunu söyleyememişti.

"Babam o benim babam!"

Saniye-Gaffur çifti kan bağı olmasa da evlatlık aldıkları Üzüm'e kendi evlatları gibi sevgi gösteriyorlardı. Konakta çalışan Cumali'nin Üzüm kızla ilgilenmesinden rahatsız olan Saniye, Züleyha'ya durumu anlattı. İşten attırdığı Cumali'nin yine Üzüm kızın etrafında dolaşması, daha çok sinirlenmesine neden oldu. Cumali bu defa Üzüm kızla konuşmakla kalmadı, ona daha yakın ilgi gösterdi, sarılıp öptü. Bu durumu gören Saniye kendini kaybetti. Üzüm'e farklı bir niyet ile yaklaştığını düşündüğü Cumali'nin kafasına odunu geçirdi. Bir anda gerçekleşen olayın ne olduğunu anlayamayan ahali, Üzüm kızın konuşması ile gerçeği öğrenmiş oldu. Hapse düşen Cumali istemeyerek de olsa kızından ayrı düşmüştü. Cumali Üzüm kıza, annesi ile o bebekken çekildikleri fotoğraflarını göstermiş, o da öz babasını bu şekilde öğrenmişti. Üzüm kız, öz babası çiftlikten kovulmasın diye, gerçeği söyleyememişti. Bir de onu gerçek evlatları gibi seven Saniye ve Gaffur'un üzülmelerini de istememişti.