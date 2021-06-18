“Beni bu tutsaklıktan kurtar Celaleddin”

Celaleddin, Kutlu Bike’nin sırrını çözebilecek mi?

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, düğün öncesi Kutlu Bike, Celaleddin'e gerçekleri açıklamak istedi ancak "Beni bu tutsaklıktan kurtar" demekle yetindi.

"Uzun bir hikaye dinlemeye hazır mısın Celaleddin" diyerek her şeyi anlatmaya hazır olduğunu ifade eden Kutlu Bike'nin hikayesi, Ak Şah'ın Celaleddin'le konuşmak üzere gelmesi ile yarım kaldı.

Ak Şah, Gürgenç çarşısında Kutlu Bike'yi gördüğünü ve gittiği mekanda Haşhaşilerin bulunduğunu ağabeyine anlattı. Ak Şah'ın gidişinin ardından, Kutlu Bike, Celaleddin'in yanına geldi. Celaleddin "Seni esir alan her ne yapıyorsan bunları yapmaya zorlayanlar kimler, söyle artık" diyerek müstakbel eşine çıkıştı.

Kutlu Bike, "Kalbimizdeki gizlemek için konuşuruz Celaleddin. Dilimiz yalanlar söyler, gözlerimi ise doğruları. Gözlerini benden kaçırma ki doğruları öğrenesin" deyince, Celaleddin "Gözlerin seni kaybetmek istemiyorum diyor" diye cevap verdi.

Celaleddin, "Ya dilin? O güzel sözler neyi saklamak içindi?" diye sorunca Kutlu Bike çaresiz biçimde "Bir kızı tutsaklıktan kurtarmak şerefine mi dokunur?" dedi. Bu sözler üzerine Celaleddin "Seni kim tutsak ediyor?" diyerek üsteledi. Kutlu Bike ise "Bana soru sorma Celaleddin. Sadece kurtar" diyebildi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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