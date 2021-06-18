Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Kutlu Bike’yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti.

Necmeddin Kübra "Dünyayı gözünde çöp eyleyenler hiçlik deryasından tavhid kayalıklarına ulaşmış olanlardır. Onların gözünde eşya denizdeki köpükler gibidir, belirir ve kaybolurlar. Hakikat ehli bu hali görmekle dünya itibarından geçip fena ateşlerine atmıştır kendini. Bizim aşıkları ateşe koşan pervanelere benzetmemiz bundandır. Yanmak gerekir Celaleddin, sakın çürüme fakat yan. Yan ki vefa zamanı geldiğinde dünyaya dair bir şey kalmasın sende" sözleri ile Celaleddin'e nasihat etti.

Celaleddin, "Hem ehl-i dünya ile uğraşıp hem yokluk zevkine nasıl dalar insan?" diye sorunca, Necmeddin Kübra "Halktan hüzün topla, vergi değil. Halkla ekmeğini paylaş, kendi dertlerini değil. Halka gönlünü aç, sırlarını değil. Gecenin bir yarısı uyan ve Rabbini an. Sende gurura ve kibre sebep olan ne varsa ateşe at. De ki bunlar Rabbimin emanetleridir, dilediğinde geri alır. Dilinden Kelime-i Şehadet'i düşürme. Yine de bir şeyler kalırsa vazifemiz bitmemiş demektir" sözleriyle yanıtladı.

Celaleddin, nihayet aklındaki soruyu "Peki ya Kutlu Bike?" diyerek sordu. Necmeddin Kübra ise "Dinimizde hür bir adam, hür olmayan bir kadınla nikah kıyamaz. Kızımın zincirlerini kır!" diyerek Celaleddin'e yol gösterdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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