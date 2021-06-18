Suriye uyruklu kardeşler Müge Anlı’da yürek burktu! Suriyeli küçük Saeddin bulundu

Suriye uyruklu küçük kardeşlerin hikayesi Müge Anlı izleyicilerinin gözlerini doldurdu. Yatağını ıslattığı için korkup kaçan 9 yaşındaki çocuk bulundu. Küçük çocuk ve kardeşleri devletin koruması altına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hikayesiyle yürek burkan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Saeddin bulundu. Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen küçük çocuk, komşularının da duyarlı davranması sayesinde güvenli bir hayata adım attı.

Enişte şiddetinden korkup evden kaçtı

Anne ve babasının cezaevinde olduğu öğrenilen Suriye uyruklu çocuğun iki kardeşiyle birlikte teyzesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Küçük çocuğun evden kaçma sebebiniyse 14 yaşındaki ağabeyi açıkladı. Ağabey, kardeşinin yatağını ıslattığı için korkarak evden kaçtığını dile getirdi. Teyzesinin evinde zaman zaman eniştesinden şiddet gördüklerini belirten 14 yaşındaki çocuk, küçük Saeddin'in bu yüzden korkmuş olabileceğini söyledi.

Suriye uyruklu küçük kardeşlerin yaşadığı drama sessiz kalamayan komşu Murat Haltaş çareyi Müge Anlı'da aradı. Müge Anlı canlı yayınında, 9 yaşında ikizleri olduğunu belirten Haltaş, "Kendi çocuklarımı bakkala göndermeye korkarken bu çocukların yaşadıkları duruma dayanamadım. 9 yaşında bir çocuğun sokakta kalıyor olması, çalışması beni vicdanen rahatsız etti" sözlerini kullandı.

Aldığı haber, 14 yaşındaki ağabeyin yüzünü güldürdü

9 yaşındaki en küçük kardeşinin bulunduğu haberi şüphesiz en çok 14 yaşındaki ağabeyi mutlu etti. Güzel haberi alan ağabeyin ilk merak ettiği, kardeşinin nerede bulunduğu oldu. Küçük Saeddin'in güvenli bir yerde olduğu haberiyle rahatlayan ağabey, üç kardeş aynı yurtta kalmak istediklerini dile getirdi. Suriye uyruklu çocuklar için harekete geçen Müge Anlı ekibi üç kardeşin aynı yetiştirme yurdunda kalacağı haberini 14 yaşındaki ağabeyle paylaştı.

Müge Anlı, kaybolan küçük çocuğun 14 yaşındaki ağabeyini çok sevdiğini belirterek "Beni daha önce televizyonda izliyormuş. Buradaki olayların gerçek olduğunu bilmiyormuş. Dün yanıma gelip buradaki her şeyin gerçek olduğunu anladığını söyledi" diye konuştu.

Suriyeli küçük çocukların hikayesi ekran başındaki izleyicileri duygulandırırken gelen iyi haberler herkesi mutlu etti.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili detayları izlemek için tıklayın.