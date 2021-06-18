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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
18 Haziran 2021, Cuma 00:00

9 yaşındaki Suriyeli çocuk bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yayın sonrası Saeddin'in bulunduğu haberi Nurettin'e verildi ve yurda bırakıldığı, Nurettin'in de aynı yere götürüleceği belirtildi. Nurettin, aynı yerde kalacakları ve kardeşinin de bulunması sebebi ile çok sevindiğini dile getirdi, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Ekip, Karadeniz Şehit Gökhan Topçu polis merkezine gidince Nurettin, 3 gün önce kız kardeşi içeriye girene kadar beklediğini, içeri girince de geri döndüğünü söyledi. Müge Anlı, Saeddin'in de ablası ve abisini takip ettiğini, peşlerinden gittikten sonra kaybolduğunu ifade etti. Murat Bey, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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