Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

SEVDA DEVRİ SONA ERDİ!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' geçtiğimiz akşam 101. Bölümüyle ekrana geldi! Yayınlandığı 101. bölümünde "Sevda Çağlayan" dönemi sona erdi. Önce mesleği yüzünden evladından ayrı bırakılan, sonra aşkı uğruna mesleğinden vazgeçen, ömrünü kızına da sevdiğine de hasret geçiren Sevda Çağlayan hayata veda etti. Üstelik 30 yıl sonra kavuştuğu kızının, hayatını katil olarak geçirmesine engel olmak isterken, kendisinin katili oldu!

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,49 izlenme oranı ve %23,78 izlenme payı, AB'de %6,11 izlenme oranı ve %17,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,20 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı alarak birinci oldu.

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 101.bölümünde #AğırHesaplaşma etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

101. bölümde neler yaşandı?

SEVDA DEVRİ SONA ERDİ!

Demir de Sevda da, Ümit'in silahı ateşleyecek kadar gözünü karartacağını tahmin edemedi! Demir arkasını dönüp giderken, Ümit silahına davranınca, Sevda kızının katil olmaması, evladım dediği Demir'in hayatını kaybetmemesi için kendini öne attı! Ama Ümit silahını ateşlemişti bile! Sevda, kızının silahından çıkan kurşunla yere yığıldı ve son isteğini dile getirip, hayata gözlerini yumdu! İstanbul sahnelerinin assolisti Sevda Çağlayan, 30 yıl bir sır gibi sakladığını, yüreğindeki evlat hasretini geçiremeden, kızının kurşunuyla Çukurova'da bir kuytuda hayatını kaybetti!

Sevdanın son dileğini yerine getirmek için Ümit'i İstanbul'a yollayan Demir, cinayetle suçlanmamak için Sevda'nın cesedini gizlice gömdü.

ÜZÜM ÇOK MUTLU AMA SANİYE'NİN İÇİNİ KURTLAR KEMİRİYOR!

Züleyha, hastaneden çıkan Cumali'yi konağa getirip mazeretlerini dinledi. Başka bir şehirde hapishaneye düşüp sahipsiz kaldığını, evladının hasretiyle tahliye olur olmaz koşarak Adana'ya döndüğünü dinleyince, Üzüm de babası yanında kalsın isteyince, Züleyha ona çiftlikte iş verdi. Ancak, Cumali'nin işler ve çiftlikle ilgili sürekli soru sormalı ve yorum yapması Saniye'yi şüphelendirdi. Üzüm mutlu olsa da, içi hiç rahat etmedi.

FEKELİ YENİDEN DEMİRPARMAKLIKLAR ARDINDA

Kerem Ali'nin durumu düzelince Fekeli ve Lütfiye, yeniden velayet konusu ile ilgilendiler. Mersin Baro Başkanı, Müjgan'ın ailesinin avukatı olarak arayınca, Fekeli Mersin'e gidip durumu halletmek istedi. Ancak geç vakit çıktığı yolda, karanlıkta birine çarptı ve çarptığı kişi vefat etti. Yola yalnız çıkmasın diye son anda yanına katılan Çetin, hem Kerem Ali'ni hem tüm ailenin ona ihtiyacı var diye, suçu üstlendi ve cezaevine girdi. Fekeli, önce Kerem Ali'nin ailesi olmayı halleti, Müjgan'ın ailesine 2 Milyon Lira ödeyerek, velayeti aldı. Ardından da suçunu itiraf edip, Çetin'i tahliye ettirerek kendisi cezaevine girdi. Ancak o karakolda itirafta bulunurken, gizli biri durumu takip ederek, telefonla durumu bir başkasına aktardı.

DEMİR VE FİKRET BARIŞTI!

Demir, Ümit gitmiş olsa da tüm hikayeyi öğrenmek istedi. Fikret ile buluştu.

Ondan Ümit'le kurdukları planı, aralarındaki ilişkiyi eksiksiz anlatmasını istedi. Bebeğin Fikret'ten olma ihtimali olmadığını anladı. Birbirlerine karşı dürüst davrandılar ve bunun için teşekkür ettiler.

ÜMİT YENİDEN YAMAN KONAĞINDA

Ümit aniden konağa geldi. İstanbul'a gitmekten vazgeçerek, Demir'i tehdit etmeye ve yanında kalmaya karar verdi! Demir'i polise gidip Sevda'yı öldürenin o olduğunu söylemekle tehdit etti. Züleyha salona geldiği anda da Ümit artık onlarla yaşayacağını söyledi. Demir de buna itiraz edemedi. Çok öfkelenen Züleyha eşyalarını toplarken Demir geldi ve ona her şeyi anlattı. Ancak o sırada ikisinin de bilmediği bir durum vardı; ormanda avcı köpekler bir ceset bulmuştu.

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