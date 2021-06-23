Hem kızından oldu hem parasından… Nursel Zorlu nerede? Detaylar 23 Haziran Esra Erol’da

Esra Erol’da yine hayatın içinden konularla izleyenleri ekran başına kilitledi. Muğla’dan kaybolan Nursel Zorlu, Feyzullah Güneş’le birlikte mi?

Muğla'nın Milas ilçesine Türbeçalı köyünde yaşayan 29 yaşındaki Nursel Zorlu, aynı köyde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Feyzullah Güneş'le birlikte kaçtı. 18 Ağustos'ta evden kaçan Nursel Zorlu'nun ailesi Esra Erol'da gözyaşı döktü. Kızlarının Feyzullah Güneş'le yaptığı sosyal medya canlı yayınının ardından evden kaçtığını ifade eden anne Sevim Zorlu, kızının kandırıldığını öne sürdü. Acılı anne, "Feyzullah sosyal medyada cinsel içerikli konuşmalar yaparken kızım da yayına katılmış. Bunları 45 kişi izlemiş. Akrabalar da izleyince korkup Feyzullah'la birlikte kaçtı" diye konuştu.

"Üzüntüden iki defa anjiyo oldum"

Kızının reşit olması sebebiyle şikayetlerinden bir sonuç elde edemediklerini belirten baba Turan Zorlu, Nursel'in eve dönmesini istedi. Genç kızın babası, "Evleneceklerse ben kabul edeceğim. Yeter ki artık dönsün. İki çocuğu olan evli bir adamla böyle yaşanmaz. Ben üzüntüden iki defa anjiyo oldum" sözlerini kullandı. Turan, Feyzullah Güneş'in eşinin de zor durumda olduğunu ve boşanmaya yanaşmadığını dile getirdi.

Selçuk Nalbantoğlu isimli bir kişinin kızını getireceğini söyleyerek kendisinden 12 Bin TL aldığını öne süren Turan, parasını da kaybettiğini ifade etti. Kızının her zaman kendilerini düşündüğünü açıklayan baba, "Kızım borçlarımız var diye evlenmiyordu. Bunu bize nasıl yaptı anlamıyorum" dedi.

Yaren, tüm Türkiye'yi duygulandırdı

Adana'da yaşanan olayda ise üç çocuk annesi Şenel Al, 11 yaşındaki kızını da alarak evden kaçtı. Üç çocuk annesi kadının eşi Hakan Al ve kanser hastası kızı Yaren Al, Şenel Al'ın Yunus Kızıltaş isimli sevgilisiyle kaçtığı iddiasında bulundu. Damar kanseri olduğunu ifade eden Yaren'in durumu yürekleri burktu. Annesinin daha önce de farklı erkeklerle ilişki yaşadığını dile getiren genç kız, babasından utandığı için durumu açıklayamadığını belirtti.

Babasına bir kağıt yazarak durumu açıklamak istediğini söyleyen genç kız, "Yazdığım kağıdı annem yakaladı. Ankara'da tedavi görüyordum. Eğer kağıdı babama verirsem bir daha tedaviye gidemeyeceğimi söyledi" diye konuştu.

Yaren'in durumundan oldukça etkilenen Esra Erol'da izleyicileriyse genç kıza yardım etmek istedi. Canlı yayına bağlanan Ömer Bey, "Eğer kabul ederlerse ve yanlış anlamazlarsa Yaren'e destek olmak istiyorum. Meblağı canlı yayında açıklamak istemiyorum. Buna ek olarak da 3 Bin TL hediye çeki vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Ömer Bey'in canlı yayında Yaren ve babası Hakan Al'a söyledikleri duygulandırdı.