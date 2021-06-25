Kutlu Bike, Celaleddin’e her şeyi itiraf etti

“Ben Cengiz Han’ın casusuyum”

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike düğün gecesinde Celaleddin'e gerçekleri anlattı ve Cengiz Han'ın ajanı olduğunu itiraf etti.

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününde komplocular yakalanıp Haşhaşilerin hain saldırısı bertaraf edildi. Düğünün ardından Celaleddin ve Kutlu Bike odasına çekildiğinde, Celaleddin "Seni zincirlerinden kurtarmaya geldim" deyince Kutlu Bike daha fazla dayanamadı ve "Ben Cengiz Han'ın casusuyum" diyerek gerçeği itiraf etti.

Celaleddin bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşarken, Kutlu Bike, kardeşinin Cengiz Han'ın esiri olduğunu ve Moğollarla birlikte çalışan Haşhaşilerin kendisini öldürmesini istediklerini açıkladı. Uzun süredir peşinde olduğu saraydaki hainin Kutlu Bike olduğunu öğrenen Celaleddin, geçmiş günahlarını sayıp döken Kutlu Bike'yi saraydaki karışıklıktan ve ülkenin iç savaşın eşiğine gelmesinden sorumlu tuttu.

Kutlu Bike'yi cezalandırmak isteyen ancak Necmeddin Kübra'nın "Kutlu Bike'nin zincirlerini kır" sözlerini hatırlayıp vazgeçen Celaleddin, büyük bir sinirle odadan çıktı. Celaleddin'in düğün gecesinde odasını terk etmesi saray erkanının da gözünden kaçmadı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in altıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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