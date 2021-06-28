JASAT devrede! Büyükşen Cinayeti çözülmeyi bekliyor

Mehir Cinayeti olarak da gündemde yer alan olay, JASAT dedektiflerinin araştırmasıyla çözüme kavuşmayı bekliyor. Deneyimli 10 JASAT dedektifi Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen Cinayeti için kolları sıvadı.

Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen Cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurulan tecrübeli bir ekiple yeniden araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha gündem olan cinayet, JASAT dedektiflerinin incelemesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Konya'da üç yıl önce Metin – Necla Büyükşen çiftinin öldürüldüğü olayla ilgili şüphelerin odağında Mehmet Ali Dayanır yer aldı. Çiftin gelinleri Betül Büyükşen'le bir gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Dayanır ise konuyla ilgili sessizliğini korudu.

"Mesajlar gönül ilişkisi olduğunu gösteriyordu"

Olayın meydana geldiği dönemde jandarma karakolunda er rütbesiyle görev yapan Mehmet Alan, Mehmet Ali Dayanır ile Betül Büyükşen arasında bir gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Cinayetin ardından Betül Büyükşen'in telefonundaki mesajları sildiğini hatırlatan Alan, "Betül'ün telefonunda mesajları göremeyince sağdan soldan telefonları topladık. Mehmet Ali'nin telefonunda mesajları gördük. Arkadaş, kuzen ilişkisi içinde yazılmış mesajlar değildi. Zaten bu konuyla ilgili karakolda ikisi de sorgulandı" sözlerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayınına Konya'dan bağlanan Betül Büyükşen, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Mehmet Ali Dayanır'ın elinde büyüdüğünü ifade eden üç çocuk annesi kadın, ilişki yaşamalarının söz konusu olmadığını öne sürdü. Büyükşen, "Mehmet Ali'nin bazen durumlarına ya da paylaşımlarına cevap atıyordum" dedi. Talihsiz çiftin gelini, cinayet günü telefonundaki mesajları sildiği iddialarına da yanıt verdi. Büyükşen, "O gün gelen mesajları sildim ama çok da mesaj silmedim" diye konuştu. Betül Büyükşen'in cinayet günü 380'in üzerinde mesaj silindiği belirlendi.

Üç kardeş, uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldi

25 Haziran Müge Anlı canlı yayınının ardından önemli bir buluşma gerçekleşti. Cinayetle ilgili kardeşlerini suçladığını gizlemeyen Osman Büyükşen, ağabeyi Uğur ve kız kardeşi Büşra ile ilk kez yayın dışında bir araya geldi. Kardeşleriyle oturup konuşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Osman Büyükşen, kardeşlerinden kendisine yardımcı olmalarını istedi. Kimsenin kendisine inanmadığını ifade eden Büşra Büyükşen, "Özel ekip de kuruldu. Bir an önce çözülsün bu olay. Güzel haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehir Cinayeti olarak da gündem olan Büyükşen Cinayeti nasıl çözülecek? Cinayetin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen olayla ilgili ne biliyor? Türkiye'nin konuştuğu cinayeti atv.com.tr üzerinden tüm detaylarıyla takip edebilirsiniz.

JASAT, talihsiz çiftin evinde araştırma yaptı.

Dönemin jandarma eri açıklamalarda bulundu.