İfadeleri alan Jandarma er canlı yayında...

O dönem erlerden biri olan Mehmet Alan da stüdyomuzda. Betül Hanım, kardeşinin şimdi aradığını ve "Abla, evde telefonun vardı, çocuklar durmuyor diyerek Mehmet Ali'yi aradık" dediğini aktardı. Betül Hanım, çocuk durmuyor diye eve gittiğini, kardeşinin Mehmet Ali Bey ile ne konuştuğunu bilmediğini söyledi. Müge Anlı, Betül Hanım'ın kardeşini arayıp Mehmet Ali'nin ne cevap verdiğini sormasını istedi. Osman Bey, Betül Hanım'ın Uğur Bey'e "Eve uğramadan gel" dediğini ama bu mesajın Uğur Bey'de durduğunu, Betül Hanım'da durmadığını söyledi.