atv’de sinema şöleni başlıyor

Evde sinema seyretmenin keyfini atv'de yaşayın! Tüm sezon boyunca reyting rekorları kıran dizileri, programları ve yarışmaları ekranlara getiren atv, izleyicilerini sinema şölenine davet ediyor. Usta yönetmenler ve dünya sinemasının en parlak yıldızlarının yer aldığı birbirinden iyi filmlerin çoğu TV'de ilk kez atv'de sinemaseverlerle buluşacak.
Temmuz ayında yayınlanacak TV'de ilk filmler
İnanılmaz Aile 2
Yönetmen :Brad Bird
Animasyon
Alaaddin
Yönetmen :Guy Ritchie
Oyuncular :Will Smith, Mena Masoud, Naomi Scott
X- Men: Dark Phoenx
Yönetmen :Simon Kinberg
Oyuncular :James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Mary Poppins Dönüyor
Yönetmen :Rob Marshall
Oyuncular :Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Örümcek Adam Örümcek Evreninde
Yönetmen :Bob Pershicetti
Animasyon
Dumbo
Yönetmen :Tim Burton
Oyuncular :Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito