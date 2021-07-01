atv’de sinema şöleni başlıyor

Evde sinema seyretmenin keyfini atv'de yaşayın! Tüm sezon boyunca reyting rekorları kıran dizileri, programları ve yarışmaları ekranlara getiren atv, izleyicilerini sinema şölenine davet ediyor. Usta yönetmenler ve dünya sinemasının en parlak yıldızlarının yer aldığı birbirinden iyi filmlerin çoğu TV'de ilk kez atv'de sinemaseverlerle buluşacak.

Temmuz ayında yayınlanacak TV'de ilk filmler

İnanılmaz Aile 2

Yönetmen :Brad Bird

Animasyon

Alaaddin

Yönetmen :Guy Ritchie

Oyuncular :Will Smith, Mena Masoud, Naomi Scott

X- Men: Dark Phoenx

Yönetmen :Simon Kinberg

Oyuncular :James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Mary Poppins Dönüyor

Yönetmen :Rob Marshall

Oyuncular :Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

Örümcek Adam Örümcek Evreninde

Yönetmen :Bob Pershicetti

Animasyon

Dumbo

Yönetmen :Tim Burton

Oyuncular :Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito