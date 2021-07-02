5 kategorinin tek birincisi: atv

atv farkıyla fark attı

Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv, 2021'in yılına da birincilikle devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Haziran ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1, Prime Time – Tüm Kişiler, Prime Time – 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan Bozkır Arslanı Celaleddin, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim, birbirine taban tabana zıt iki karakter olan psikolog İpek ve baş komiser Şahin'in polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri olan Baş Belası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan Kalp Yarası ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor