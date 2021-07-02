Celaleddin ve Harzemşah ordusu, Cengiz Han’ın Moğol ordusunun karşısına dikildi

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Sultan Aleaddin önderliğindeki Harzemşah ordusu, Cengiz Han’ın oğulları Cuci, Cebe ve Subutay’ın komuta ettiği Moğol ordusunun karşısına dikildi.

Cengiz Han, nihayet vaktin geldiğine karar vererek oğlu Cuci'nin emrine bir süvari ordusu verdi ve Harzemşah ülkesine yürümesini istedi. Cuci'ye Cebe ve Subutay'ın da katılması ile Moğol ordusu hareket geçti.

Haber kısa sürede Harzemşah sarayına ulaştı. Sultan Aleaddin divanda süvarilerden oluşan Moğol ordusuna karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini sordu. Uzlag Şah "Gürgenç süvarileriyle birlikte karşısına çıkıp onları bozkırdan silip süpürürüm. Cengiz Han'ın en namlı komutanlarını öldürürsek, bir daha topraklarımıza göz dikemez" dedi. Sultanın söz verdiği Celaleddin ise düşmanın süvari ordusunun açık alanda etkili olacağını savunarak, engebeli araziye çekilmesi gerektiğini söyledi. Celaleddin "Öncü birliğini yok edip komutanlarından birini esir almaya bakalım" dedi.

Timur Melik'in tedbirli davranılması yönündeki tavsiyesine rağmen, Sultan Aleaddin "Süvarilerimizle açık alanda karşılaşacağız. Moğol ordusundan daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz" diyerek kararını açıkladı ve herkesi vazifesinin başına yolladı.

Ordunun hazır olmasının ardından askerlerinin karşısına çıkan Sultan Aleaddin, coşkulu konuşması ile askerleri yüreklendirdi: "Güneş gurub eder, dolunay hilale dönünce su bulanır; aslanlar dinlenir, kartallar uyurlar. İşte bu vakitlerde karanlık yüreklere yaklaşır, meşum alametler belirir. Şeytan ordugahları gezer, tabiat meyvelerini koparıp savurup atar. Ölümün köpekleri güven şehrinde devriye dolaşır. Çakallar temkin yurdunda nevbet vurdurur. Fakat, güneş tulu edip kamer tamamlandığında su yeniden akar. Aslanlar kükrer, kartallar havalanır, erkeklerin şehri kapılarını açar. Harezm orduları pusatlanır, semayı mızraklarıyla tutan civanmertler at binerler. Devletin gazabı şakileri vurur, Allah'ın askerleri zafere yürür."

Son hazırlıklar da tamamlandıktan sonra Moğol ordusu ile Harezm ordusu büyük meydan savaşı için karşı karşıya geldi!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yedinci ve sezon finali bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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