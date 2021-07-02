Kutlu Bike, kardeşi Cihangir’e kavuştu

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Celaleddin’in Cengiz Han’ın elinden kurtardığı Cihangir’in, ablası Kutlu Bike’yle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Celaleddin'in Gürgenç'e getirdiği Cihangir, Harzemşah Sarayı'nı görünce şaşkınlığını "Ablam burada mı yaşıyor" sözleriyle ifade etti. Celaleddin'i karşılamak için Sultan Aleaddin ile birlikte şehzadeler Ak Şah ve Uzlag Şah da hazır bulundu. Celaleddin, kardeşi Uzlag Şah'a "Haberi duyunca koşa koşa geldim. Bizzat kendim seni tebrik etmek istedim" diyerek kardeşinin veliahtlığını kutladı. Uzlag Şah ise "Demek işittin? Ne diyorsun bu işe?" diyerek Celaleddin'in ağzını yokladı.

Celaleddin'in "En münasip karar olmuş. Layıkı ile yerine getireceğinden hiç kuşkum yok" cevabı Uzlag Şah'ı hayli şaşırttı. Uzlag Şah "Aklın başında mı? Yoksa kafana bir şey mi düştü" dedi. Celaleddin ardından Ak Şah'a dönerek "Sen de doğru olan kararı verdin kardeşim. Artık Haşhaşiler de ortadan kalktığına göre bir süre devlet işlerini sizlere bırakabilirim" dedi.

Kutlu Bike ise Celaleddin'in döndüğünü haber aldığında Türkan Hatun'un huzurundaydı. Heyecandan huzurdan müsadesiz ayrılan Kutlu Bike, aceleyle sarayın avlusuna koştu. Kardeşlerin kavuşması herkesi duygulandırırken, Cihangir "Döndüm abla, sana döndüm" dedi. Kutlu Bike ise "Seni yalnız bırakmayacağımı söylemiştim" dedi. Cihangir "Abla seni çok özledim bir daha ayrılmayalım" derken gözyaşlarına boğuldu. Kutlu Bike "Bizi bir daha kimse ayıramaz" diyerek kardeşine söz verdi.

Cihangir'in "Abla beni Şehzade Celaleddin kurtardı" demesi üzerine, Kutlu Bike, Celaleddin'e "Ey efendi! Ey cihan erkeklerinin meliki! Sözünde durdun, zincirlerimi kırdın. Vatanımı bana beni vatanıma kavuşturdun" diye seslendi. Celaleddin ise "Sen benim başımın tacısın. Senin kalbin benim makamım. Senin gönlün benim tahtımdır. Sen iyiysen ve yanımdaysan dünyanın bütün zenginliği benimdir. Birileri sultan olsun birileri hükümdar. Biz de mutlu olalım" cevabını verdi.

Bu sahneleri izleyen Ak Şah "Ağabeyim gerçek mutluluğun ne olduğunu öğrenmiş" yorumunu yaptı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yedinci ve sezon finali bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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