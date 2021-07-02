Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yaptı! Kızılay’dan Müge Anlı’ya yeni bir madalya geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yaptı. atv ekranlarında 13. Sezonu geride bırakan program, yine birçok cinayetin sır perdesini araladı. Müge Anlı, sezon boyunca dostlarıyla birlikte birçok insanın yardımına koştu.

Müge Anlı, muhteşem bir sezonu geride bıraktı. atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaptı. 13 sezondur birbirinden ilginç konularla ekranlara gelen programın sezon finali yine muhteşem anlara sahne oldu. 13. sezonunda 23 cinayeti çözen Müge Anlı, ekibine teşekkür etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, başta Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak olmak üzere, tüm atv yöneticilerine teşekkür etti.

"Müge Anlı'ya madalya yetiştiremiyoruz"

Cinayetler, itiraflar ve operasyonlarla geçen sezonda birçok insanın hayatına dokunan Müge Anlı, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Her fırsatta iyilikte yarışılması gerektiğini vurgulayan başarılı sunucu, Kızılay'dan bir kez daha ödül aldı. Kızılay Genel Müdür Kerem Kınık, Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' takdim etti. Kınık, "Platin madalya, Kızılay'ın en üst madalyası. Müge Hanım'a madalya yetiştiremediğimiz için yenisini çıkarmayı düşünüyoruz" sözlerini kullandı. Müge Anlı'ya teşekkür eden Kınık, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınları sayesinde Kızılay'a 1.8 milyon SMS atıldığını açıkladı.

Sosyal sorumluluk projelerinin öne çıktığı sezonda Müge Anlı ve Dostları Aşevi projesi de binlerce insanın sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. Depremzedelerin, sele teslim olanların yardımına koşan Müge Anlı ve Dostları, çocukları da sevindirdi. Çocukların bilgisayar, tablet, kırtasiye, oyuncak gibi ihtiyaçlarını karşılayan Müge Anlı ve ekibi, 13. Sezonda da haklı bir gurur yaşadı.

Müge Anlı adına çınar ağacı dikildi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Müge Anlı ve ailesi ile Rahmi Özkan ve Şevki Sözen adına bir çınar ağacı diktiklerini ifade etti. Çamoğlu, Müge Anlı'yı çok sevdiklerini ve bu sebeple Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan hatıra ormanına fidan diktiklerini söyledi.

Ekibiyle birlikte çok iyi sezon geçirdiklerinin altını çizen Müge Anlı, eylül ayında izleyicisiyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. Sezonu ile atv ekranlarında olacak.