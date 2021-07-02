Türkiye’yi atv ekranlarına kilitleyen cinayette sır perdesi aralandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından neler yaşandı?

Tüm detaylarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında işlenen Büyükşen Cinayeti, bir kez daha gündem oldu. 1 Temmuz Müge Anlı canlı yayınının ardından yaşananlar dikkat çekti. Yayın sonrası devam eden konuşmaların kavgaya döndüğü ortaya çıktı. Öldürülen çiftin oğulları Uğur Büyükşen, amcası Muzaffer Büyükşen'in üzerine yürüdü. Osman Büyükşen araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

Yayından sonra ortalık karıştı

Cinayetin tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen, yayın sonrası sinirlerine hakim olamadı. Stüdyoda gözyaşı döken genç kız, kimsenin kendisine inanmadığını söyledi. Büyükşen, "En yakınlarım arkamda durmuyor. Beni suçluyorlar. Ben en çok teyzemi ve amcamı severdim. Onlar sadece beni suçladılar" diye konuştu. Bir kez daha cinayetle ilgisi olmadığını dile getiren Büyükşen, suçlamaları reddetti.

Amcasının üzerine yürüyen Uğur Büyükşen de iftiralara kulak tıkadığını söyledi. Amcası ile teyzesinin konuşulanları farklı yansıttığını ifade eden Büyükşen, yayının ardından öfkesine yenik düştü. Sinirini kontrol etmekte zorluk yaşadığını belirten talihsiz çiftin oğulları, işlenen cinayetlerin kendisini olumsuz etkilediğini anlattı. Büyükşen, "Normalde bu kadar sinirli değildim. Babamla ağız tartışmalarımız oluyordu ama hiç üstüne yürümedim. Şu an öfkemi kontrol edemiyorum" dedi.

Osman Büyükşen, dedikodulara isyan etti

Anne ve babasının cinayetinin üzerine en fazla giden ise Osman Büyükşen. Çiftin doktor oğulları, katil ya da katilleri bulmak için her yolu denerken konuşulanlardan rahatsız oldu. Kız kardeşinden ve ağabeyinden şüphe ederek yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Doktor Büyükşen, "Kardeşim doğru mu söylüyor diye düşünmekten kafayı yemek üzereyim. Herkes başka bir şey söylüyor. Sadece dedikodu var. Kim ne söylediyse isimlerini verin. Yoksa aynı yerde dönüp dolaşıyoruz" diyerek isyan etti.

Müge Anlı, cinayetin ardından Büşra ve Uğur'un çıkmasını istemediğini söyledi. Anlı, "Burada uzun süre kalınca farklı diyaloglar kuruyoruz. Umarım bu cinayette Büşra ve Uğur'un parmağı yoktur. Bunu her şeyden çok istiyorum" ifadelerini kullandı.