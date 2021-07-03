Müge Anlı sezonu zirvede kapattı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, dünkü sezon finali bölümüyle rakiplerini geride bıraktı.

Program, Tüm Kişiler' de %6,42 izlenme oranı ve %43,09 izlenme payı alarak birinci oldu.

Müge Anlı ve ekibi 13 sezonluk ekran maceramızda, toplam 3 bin 212 kaybımızı buldu. Bu sezonda da konularıyla gündem oluşturmaya devam etti. Anlı, bu sezon faili meçhul 23 cinayeti aydınlattı, kaybolan 157 kişiyi sevdikleriyle bir araya getirdi. Birbirlerinden ayrı düşmüş, birbirine hasret 930 aileyi kavuşturdu. Türkiye'nin her yerinden gelenlerin sesi oldu ve 181 faili meçhul cinayeti çözüme kavuşturdu. Kaybolma riski yüksek vatandaşları güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesi ile kayıplara kısa süre içinde ailelerine kavuşurken 60 bine yakın vatandaşımıza da Sevgi İzi uygulaması yaptık. Kayıp can dostlarımızın yuvalarına sağ salim kavuşturulması için 2017 yılında başlattığımız Pati Buldular projesiyle 530 can sıcak yuvalarına döndü. Hayırseverlerin bağışıyla gelen 18 bin 753'ü tekerlekli, 2 bin 609'u akülü olmak üzere toplam 21 bin 362 sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 15 bin 74 öğrencimize; kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı.

Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 adet bilgisayar gönderdi. Bununla birlikte fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı desteklerinde de bulundu.

Müge Anlı ve Dostları markasıyla Türkiye'nin en büyük aşevi filosunu kurdu. 3 sabit, 40 mobil olmak üzere toplamda 43 aşevini izleyicilerinin destekleriyle yine ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.

Müge Anlı Sezon Finalini İzlemek İçin Tıklayın!