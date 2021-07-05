Ekranın yeni fenomeni 'Baş Belası' Pazar akşamına damga vuruyor

Yapımını ARC Film'in yaptığı atv'nin yeni dizisi 'Baş Belası' dün akşam (pazar) üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

Şahin ve İpek arasında buzlar eriyor!

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi sosyal medyada da #BaşBelası etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı.

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden oldu. Babasını kaybeden Görkem yaşadığı üzüntüyle hırçınlaştı. İpek hem Kadir'in katillerinin hem de şebekenin peşine düşmek için hız kesmeden işbaşı yaptı ancak İpek'i bir sürpriz bekliyordu. Şahin, Mehmet amire İpek'in Kadir'le görüşmesinin de yer aldığı olay yeri tutanağını verdi. Bu tutanak işleme konduğu takdirde İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecekti. Mehmet Amir, Şahin'e bu yaptığını bir kez daha düşünmesi için üç gün zaman verdi.



Başından beri İpek'le çalışmak istemeyen Şahin, İpek'e tutanaktan bahsedip cinayet bürodaki son günleri olduğunu; emniyetten uzaklaşmasının 'Şebeke'nin tehdidine karşı kendisi ve ailesi için en doğrusu olacağını söyledi. Bu sırada bir gecekondunun bodrumundaki gizli mezarda bir ceset bulundu. Emniyete gelen ve İpek'in cevap verdiği bir telefon cesedin dedesine ait olduğunu açıkladı.

İpek işini kaybetmenin eşiğinde olsa da görevini yapmaktan geri durmadı. Cinayet bürodakiler telefondaki adamın katil olduğunu düşünse de İpek olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Tüm zıtlaşmalarına rağmen Şahin'le iyi bir ikili olan İpek, yaptığı araştırmayla hayatını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Bu durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçti.

İpek'in cinayet zanlısına söylediği sözlerden etkilenen Şahin, tutanakla ilgili kararından ve onu emniyetten uzak tutmaya çalışmaktan vazgeçti.

'Baş Belası', dördüncü bölümüyle 11 Temmuz Pazar akşamı 20.00'de atv'de…

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