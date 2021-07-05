İpek’in oğluna psikolojik yaklaşımı, tam not aldı!

Baş Belası son bölüme İpek Gümüşçü ile oğlu Görkem'in diyalogları damga vurdu. Anne - oğul arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Baş Belası, 3. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Son derece zeki bir kadın olan İpek Gümüşçü, kocasının ölümünün ardından oğlu Görkem'le iletişim kurdu. Üniversitede, lisans düzeyinde aldığı Psikoloji eğitiminin üstüne Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapan İpek, babasının ölümüyle sarsılan oğluna destek oldu. Psikolog İpek'in Görkem'e olan tavrı izleyicinin takdirini kazandı.

Babasının ölümüyle hırçınlaşan Görkem'in imdadına, annesi yetişti. İpek'in davranışları İzleyiciden tam not alırken "Tüm anneler bunu örnek almalı" dedirtti.

Anneden oğluna psikolojik destek geldi

İpek'in kocası Kadir'in ne tür suçlara karıştığı henüz belli değildir. Kadir'le ilgili durum aydınlanmadan, şebeke tarafından öldürülmüştür. Aile, cenaze töreninde de yalnız kalır. Kadir'in şaibeli durumundan dolayı kimse cenazeye katılmak istememiştir. İpek'in annesi Perihan, torunu Görkem'i cenazeye götürmelerinin hiç iyi olmadığını söyler. İpek, oğlunun babasının cenazesine gitmeye hakkı olduğunu söyler. Perihan, Kadir'in bir suçlu olduğunu ve geberip gittiğini ifade ederken damadının hayatlarını mahvettiğini ve onu asla affetmeyeceğini belirtir. İpek, Kadir hakkında söylenen sözlerin Görkem'i incitip derinden yaralayacağını ifade eder.

Görkem'in acısı İpek'i üzdü

Küçük Görkem, olanlardan etkilenmiştir ve kendisini odasına kapatır. Bilgisayarda şiddet içerikli bir oyun oynamaktadır. Annesi İpek, odaya yanına girer. Görkem, kendisiyle konuşmak isteyen annesine çıkışır. Konuşmak istemez, "Oyun oynamak istiyorum. Suçluları katilleri öldürmek istiyorum tıpkı babamı öldürdükleri gibi" der. İpek oğluna, herkesin kötü olmadığını söyleyerek iyi insanlardan örnekler verir. Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin Görkem'i çok sevdiğini söyleyerek ona manevi destek verir.

İpek, doğadaki hayvanlardan da örnek verir. Bazı köpekler iyi bazıları saldırgandır. İnsanların da bazıları iyidir, bir kısmıysa kötüdür. İpek durumu, Görkem'in çocuk kalbinin anlayacağı bir şekilde anlatır. Görkem, kendimizi böyle insanlardan uzak tutmalıyız diyen annesine, "Benim babam nerede benim babam öldü. Ben de onlar gibi kötü olacağım, savaşacağım" diye cevap verir. Görkem daha da hırçınlaşarak odasındaki eşyaları dağıtmaya başlar.

"Anne, babamın katilini bulacak mısın?"

Evdekiler, odadaki gürültüye koşup gelir. İpek, oğluna sarılarak onu sakinleştirmeye çalışır. Görkem'in bir şeylerle savaşmasına gerek olmadığını, çünkü annesinin hep yanında olacağını söyler. İpek, Görkem'e emniyette çalıştığını hatırlatır. Genç anne, sımsıkı sarılarak oğlunu teselli eder. Görkem ağlayarak annesine "Babamın katilini bulacak mısın bana söz ver" der. Odadakiler, dertleşmeleri için İpek ve Görkem'i yalnız bırakır.