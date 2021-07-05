Kan tutuyor, ama cinayet büroda çalışıyor

Baş Belası, yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun bir ilgi görüyor. İpek ve Şahin arasındaki diyaloglar diziye renk katarken olay yerinde yaşananlar da heyecanla takip ediliyor.

Yayınlandığı ilk günden itibaren Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Baş Belası, klasik yaz dizileri dışında bir çizgide ilerliyor. Baş Belası'nın başrollerinde, İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Helvacıoğlu 'Psikolog İpek' karakterini, Özdemir ise, 'Başkomiser Şahin' karakterini canlandırıyorlar. İkilinin birbirleriyle olan diyaloglarını dizinin izleyicileri de çok seviyor.

Baş Belası 2. Bölümde, Psikolog İpek'in bir zaafını fark eden Başkomiser Şahin, bunu kullanmaya karar verdi. Bu yöntemle İpek'i saf dışı bırakmak isteyen Şahin, amacına ulaştı.

Kanlı cesedi görünce bayıldı

Sisteme yeni bir ihbar düşer. Şüpheli ölümde, ateşli silah maktulün karısı tarafından bulunur. Psikolog İpek'in ayağı altında dolaşmasını istemeyen Başkomiser Şahin, onun olay yerine gelmesini istemez. Öldürülen kişi, Gümüşçü ailesinin dostu ve Kadir'in yakın arkadaşı Ekrem Taşçı'dır. Maktulün karısı Melisa da İpek'in çok yakın arkadaşıdır. Mehmet Amir bunu da dikkate alarak Şahin'in cinayet mahalline İpek'i de götürmesini ister. İpek, arkadaşından cinayete dair detaylar öğrenecektir. İpek yol boyunca yorum yaparken Şahin, olay yeri görülmeden yorum yapılmasına kızar. İpek, Şahin'e şekerine baktırmasını önerir. Cinayet büronun psikoloğu, bu ani öfkelerin sebebinin şeker hastalığı olabileceğini söyler.

Olay yerine geldiklerinde İpek arkadaşı Melisa'yı teselli eder. Şahin de cesedin başına gider. Bu arada İpek, Melisa'dan önemli bir detay öğrenmiştir. İpek, bu detayı söylemek için Şahin'in yanına gelir. Şahin, İpek'in çok konuşmasından yorulur. Ondan bir süreliğine kurtulmak için aklına bir çözüm gelir. Daha önce burnu kanadığında, İpek bu kanı görmeye dayanamamış ve bayılmıştır. Şahin olay yerinde, İpek'in bayılıp saf dışı kalması için kanlar içindeki cesede bakmasını sağlar. İpek, büyük bir hevesle Şahin'in gerçekten kendisinden yardım istediğini düşünür ve cesede yaklaşır. Psikolog, kanlar içindeki cesedi görünce bayılır. Şahin'in istediği olmuştur. Ekipteki polislerden İpek'i ayıltmaya çalışmamalarını, genç kadının bir süre öylece kalmasını ister.